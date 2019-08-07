Армия и оружие
В ДНР заявили, что не причастны к гибели четырех украинских военныхАргументы и Факты 07:40
Минобороны Украины ранее обвинило ополченцев в двух обстрелах позиций силовиков Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что ополченцы не имеют отношения к обстрелу, жертвами которого якобы стали четверо украинских силовиков в Донбассе.
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