с чего всё началось

"Нашей разведкой получены данные о приведении в высшую степень боевой готовности и выдвижение на передовые позиции частей и подразделений резерва Вооруженных сил Украины на Мариупольском направлении", - передает ТАСС заявление управления Народной милиции ДНР.

В ДНР зафиксировали развертывание частей ВСУ под Мариуполем

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