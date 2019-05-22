Армия и оружие
В ДНР задержали группу украинских диверсантовREGNUM 06:56
Силовики ДНР провели операцию, в ходе которой были задержаны диверсанты ВСУ, заявили 22 мая в Народной милиции ДНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.
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В ДНР удивились задержанию на своей территории украинских силовиков
Национальная служба новостей07:24
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Политика
Зеленский назначил пятерых заместителей главы Администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы своей администрации.
Обновлено вчера в 13:54
Футбол
Гризманн появился на обложке ЛГБТ-журнала
Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн стал главным героем свежего номера журнала Têtu, освещающего новости ЛГБТ.
Обновлено вчера в 14:18
Общество
Улюкаев решил развестись с женой
Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.
Обновлено в 07:27
Футбол
Чалов признан лучшим футболистом 29-го тура РПЛ
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов признан лучшим игроком 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Экономика
Официальная безработица в РФ выросла в первом квартале сразу на 20%
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что в первом квартале этого года официальная безработица выросла на 20%, основная причина - повышение пособий.
Обновлено в 09:34
Происшествия
В Ульяновске «заминировали» все торговые центры, аэропорт и автовокзал
Как сообщил 73online.ru достоверный источник, в 15.45 поступило сообщение о взрывных устройствах в городских торговых центрах, аэропорту и автовокзале.
Обновлено в 08:10
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама», — цитирует РИА Новости певицу.
Обновлено в 10:11
Транспорт
РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
Российский производитель "Трансмашхолдинг" строит по заказу холдинга РЖД новые плацкартные вагоны, в которых будут розетки, душ и сервисные зоны с холодильниками и миковолновками, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.
Обновлено в 08:07
Музыка
95 лет назад родился Шарль Азнавур
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Максим Виторган написал комментарий под высказыванием Ксении Собчак
Максим Виторган написал комментарий под высказыванием Ксении Собчак касательно понятия людской доброты.
Обновлено в 09:20
Общество
Россияне назвали лучших и худших соседей
Пожилой одинокий человек, семья с инвалидом и мать-одиночка с ребенком рассматриваются россиянами как наиболее желательные соседи.
Обновлено в 10:07
Политика
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик о первом рабочем дне нового главы государства.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Екатерина Климова и Игорь Петренко вышли в свет вместе
У входа к «Ломоносовской школе» расстелили красную ковровую дорожку, на которую Климова ступила в компании Петренко и Корнея.
Обновлено в 06:00
Политика
МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко продемонстрировала фигуру после родов
Некоторые обратили внимание на то, что у Регины после родов увеличилась грудь, сообщает Obozrevatel.
Обновлено в 08:31
Здоровье
В РФ за последние 10 лет зафиксирован рост заболеваемости раком
Показатели заболеваемости от злокачественных новообразований в Российской Федерации выросли на 23,7% за последние 10 лет.
Обновлено вчера в 07:27
Общество
У Джейми Оливера отобрали его рестораны
Обновлено вчера в 18:15
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Вилли Токарев госпитализирован в тяжелом состоянии
Состояние 84-летнего Вилли Токарева оценивают как крайне тяжелое. При этом он сам обратился к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Обновлено в 08:47
Политика
Путин поручил отслеживать проблему задолженности по зарплатам
Президент России Владимир Путин поручил внимательно отслеживать проблему задолженности по зарплатам на предприятиях и при необходимости проводить точечную работу по устранению подобных ситуаций.
Обновлено в 10:30
Политика
Украина решила выйти из ряда соглашений в рамках СНГ
Напомним, в январе 2019 года Украина покинула несколько соглашений СНГ в связи с несовместимостью ряда актов с обязательствами Киева в рамках ассоциации с Евросоюзом.
Обновлено в 08:59
Политика
Би-би-си запустит ток-шоу с анимированным Путиным в роли ведущего
Би-би-си запустит комедийное ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным», которое будет вести анимированный президент России, говорится на сайте телеканала.
Обновлено в 09:45
Кино
Квентин Тарантино рассказал, почему оставался холостяком до 55 лет
Американский режиссер Квентин Тарантино рассказал, почему не женился до 55 лет.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 08:17
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Экс-директор фабрики «Меньшевик» пытался свести счеты с жизнью в СИЗО
Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, пытался свести счеты с жизнью в СИЗО.
Обновлено в 10:14