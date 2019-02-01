Происшествия
В ДНР задержали группу диверсантов, причастных к серии терактовФАН вчера в 14:00
По данным ведомства, задержанные Юрий Иванов, Андрей Гаррюс и Станислав Суровцев были завербованы сотрудниками СБУ и выполняли на территории республики «преступные приказы своих кураторов». Предполагаемых диверсантов подозревают в причастности к серии диверсий и терактов на территории ДНР.
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Общество
Умер диктор программы «Время» Евгений Суслов
Легендарный диктор программы "Время" Евгений Суслов, более 30 лет проработавший на Центральном телевидении Гостелерадио СССР, умер в пятницу, 1 февраля, в возрасте 81 года.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
Очевидцы сообщили о падении метеорита на Кубе
Несколько пользователей соцсети Facebook сообщили о мощном взрыве в небе на западе Кубы, который, по их словам, был вызван падением метеорита.
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия
«Потерянный флот Гитлера» обнаружен у берегов Турции
Подводные лодки U-23, U-19 и U-20 немецких ВМС были затоплены в 1944 году у берегов Турции.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
В США задержали российскую актрису Ирину Усок
Российская актриса Ирина Усок задержана, сообщили РБК в пресс-службе театра «Содружество актеров Таганки».
Обновлено вчера в 07:40
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ вооружили вызывающими галлюцинации у врага системами
Корабли ВМФ России получили станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин".
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
Число пострадавших при пожаре в Буэнос-Айресе достигло 112
При пожаре в гостинице в Буэнос-Айресе пострадали 112 человек, еще две женщины погибли. Об этом сообщает Todo Noticias.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия
Генпрокуратура объявила о новом расследовании гибели группы Дятлова
Представители прокуратуры Свердловской области в марте отправятся на перевал Дятлова, чтобы выяснить причины гибели туристической группы в 1959 году, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:26
Происшествия
В Кабо-Верде задержаны одиннадцать российских моряков
Одиннадцать российских моряков задержаны властями Кабо-Верде по подозрению в контрабанде наркотиков.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Основатель томского театра кукол «2+ку» погиб при пожаре
Обновлено вчера в 23:03
Авто
Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России
Российские дилеры Ford начали продажи специальной версии «Ультра Комфорт» для семейства Focus, кроссовера Kuga и седана Mondeo.
Обновлено вчера в 05:50
Гаджеты
Samsung случайно показал смартфон со складным экраном
Компания Samsung случайно опубликовала видео, на котором «засветила» еще не вышедший смартфон со складным экраном.
Обновлено вчера в 11:13
Авто
Toyota и Lexus отзывают с рынка России 84 тысячи автомобилей
Обновлено вчера в 10:51
Кино
В Сети появился трейлер нового «Форсажа»
В Сети появился трейлер новой части блокбастера "Форсаж", видео опубликовано компанией Universal Pictures в YouTube.
Обновлено вчера в 19:22
Общество
Сайт люксовых товаров ищет путешественника – зарплата 98 тыс. долларов
Недавно на сайте появилась вакансия путешественника, который будет тестировать предметы роскоши. Зарплата оценена в 98 тыс. долларов.
Обновлено вчера в 20:45
Гаджеты
Раскрыт способ взломать Wi-Fi с помощью лампочки
Хакер из LimitedResults рассказал об уязвимости «умных» лампочек, которая позволяет узнать данные для подключения к Wi-Fi.
Обновлено вчера в 18:51
Технологии
Хакеры выложили в интернет около 2,2 млрд украденных логинов и паролей
Обновлено вчера в 09:46
Армия и оружие
В Приморье установлен бюст летчику, героически погибшему в Сирии
Военные установили не территории авиационного полка в Черниговке Приморского края бюст летчику Роману Филипову, погибшему в 2018 году в Сирии.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Рэпер 6ix9ine признал себя виновным в преступлениях
Американский рэпер Даниэль Эрнандес, выступающий под псевдонимом 6ix9ine и Tekashi69, признал себя виновным по девяти пунктам обвинения, среди которых участие в вооруженной банде, применение огнестрельного оружия и торговля наркотиками.
Обновлено вчера в 21:54
Транспорт
В «Шереметьево» временно изменили схему доставки трансферного багажа
Работа автоматической системы перемещения багажа временно приостановлена с 4 февраля по 4 марта на время модернизации инфраструктуры аэропорта.
Обновлено вчера в 18:23
Авто
Завод Haval готовится к серийному производству
Обновлено вчера в 03:53
Общество
Песня «Морской шум» стала самой популярной на «Яндекс. Музыке»
Аналитики выяснили, какие песни чаще других пользователи сервиса слушали на повторе за 12 месяцев.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
В Челябинске вампир-расчленитель работал врачом в больнице
Суд на два месяца арестовал врача Челябинской больницы с поддельным дипломом психиатра. Об этом сообщает «Народные новости».
Обновлено 31 января в 18:04
Происшествия
Аспирант мехмата МГУ задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки
"По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска - аспирант мехмата МГУ - был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах", - сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 09:32
Авто
Kia Rio X-Line получил увеличенный дорожный просвет
Сегодня, 1 февраля, в России стартовали продажи обновленного кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line с увеличенным до 195 мм клиренсом.
Обновлено вчера в 04:15
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что киевские силовики три раза за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня.
Обновлено вчера в 22:46
Общество
2 февраля отмечается День Сурка
Обновлено вчера в 15:41
Общество
Подсчитан ущерб для экономики России от злых начальников
Российская экономика теряет около 2 миллиардов долларов ежегодно из-за грубых руководителей.
Обновлено вчера в 18:57
Наука
В антарктическом леднике обнаружили гигантскую полость
Специалисты считают, что часть льда, которая занимала место полости, растаяла всего за три года. При этом речь идет о миллиардах тонн льда.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Ученым США запретили участвовать в спонсируемых Россией программах
Министерство энергетики США запретило своим сотрудникам и ученым принимать участие в программах по поиску талантливых кадров, которые спонсируется рядом стран, в том числе Россией, Китаем, Ираном и КНДР.
Обновлено в 00:03
Экономика
Компания из ОАЭ купила у Венесуэлы три тонны золота
Компания Noor Capital из Объединенных Арабских Эмиратов заявила, что приобрела на прошлой неделе три тонны золота у центробанка Венесуэлы, однако воздержится от последующих покупок до урегулирования политического кризиса в этой латиноамериканской стране.
Обновлено вчера в 16:43