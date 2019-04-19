Армия и оружие

В ДНР за неделю погибли пять ополченцевThe Moscow Post 09:51

В провозглашенной Донецкой народной республике за неделю погибли пять человек, еще пять человек получили ранения, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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