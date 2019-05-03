Политика

В ДНР выстроилась очередь из желающих получить российский паспортRT на русском 04:18

В самопровозглашённой Донецкой народной республике выстроилась очередь из тех, кто желает получить российские паспорта по упрощённой схеме.
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Очереди с пяти утра: в ДНР начали прием, чтобы подать заявление на паспорт РФ

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Жители ДНР выстроились в очередь для получения российского гражданства

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Фонтанка.Рувчера в 07:46
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Согласно сведениям, представленным турецким изданием «Anadolu», генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов выразил готовность сделать Турцию ближайшим российским партнёром по проекту зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей».
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В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»

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Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

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Обновлено вчера в 21:36
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Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве — злоумышленники похитили более $35 тыс. (более 2 млн рублей) и ценные вещи.
Обновлено в 03:07
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Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Экономика

В ЕС раскритиковали выделение €100 млн украинскому агрохолдингу

Европейская ассоциация переработчиков и торговцев мясом птицы AVEC возмущена тем, что ЕБРР намерен выделить займ в €100 млн украинскому агрохолдингу "Мироновский хлебопродукт".
Обновлено в 04:33
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Пять частных домов горят в селе Красногорск Сахалинской области

Обновлено в 04:18
Политика

Лорд Баркер получил $4 млн за снятие санкций с Дерипаски

Председатель совета директоров холдинга En+ Group лорд Грегори Баркер получил примерно $4-5 млн за переговоры об отмене санкций США против компаний, которые принадлежат миллиардеру Олегу Дерипаске.
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Авто

Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Политика

Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации

Главным приоритетом после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил журналистам экс-министр финансов Александр Данилюк, который является советником Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам.
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Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.
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Политика

В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России

Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
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Армия и оружие

ВСУ водрузили нацистский флаг под Донецком

Вооружённые бандформирования Украины подняли флаг немецких фашистов над своими позициями в захваченном ВСУ посёлке Марьинка под Донецком, где оккупанты обустроили огневые точки в жилых домах.
Обновлено вчера в 22:33
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Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
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В США на 75-м году жизни скончался знаменитый актер Питер Мейхью, который сыграл роль Чубакки в легендарной саге «Звездные войны».
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