В ДНР выстроилась очередь из желающих получить российский паспортRT на русском 04:18

В самопровозглашённой Донецкой народной республике выстроилась очередь из тех, кто желает получить российские паспорта по упрощённой схеме.

В ДНР выстроилась очередь из желающих получить российский паспорт

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