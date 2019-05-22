Политика
В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству ГивиТАСС 12:43
Первый приговор вынесен в Донецкой народной республике (ДНР) одному из причастных к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых.
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Политика
Зеленский обвинил Раду в попытке продлить свою политическую жизнь
«Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — написал Зеленский в своем аккаунте в Facebook, отметив, что Рада «провалила» законопроект об изменении избирательного законодательства.
Обновлено в 13:31
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Североатлантический альянс (НАТО) по-прежнему не признает принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено в 22:41
Политика
Украина «не выживет» без НАТО и ЕС, заявили в администрации Зеленского
НАТО и Европейский союз являются для Украины настолько важными «партнёрами», что без них она «не выживет», заявил 22 мая замглавы администрации нового президента Украины Вадим Пристайко.
Обновлено в 13:33
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Общество
Участник протестов в Екатеринбурге пожаловался в Европейский суд
Участник несанкционированных акций из-за строительства храма Святой Екатерины около драматического театра в Екатеринбурге Даниил Пугин, задержанный 14 мая, пожаловался в Европейский суд по правам человека на свой арест.
Обновлено в 22:58
Шоу-бизнес
Со счетов Элины Быстрицкой исчезли 38 миллионов рублей
Обновлено в 05:07
Футбол
Тульский «Арсенал» впервые сыграет в Лиге Европы
Тульский «Арсенал» примет участие в квалификации Лиги Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 13:56
Технологии
В России тестируют камеры с функцией распознавания лиц
Обновлено в 04:09
Здоровье
Минздрав разрешил протестировать первый российский препарат от рака
Минздрав Российской Федерации разрешил протестировать первый отечественный препарат против рака желудка "Алофаниб".
Обновлено в 16:21
Общество
Экс-министр Улюкаев разводится с женой
Отбывающий наказание в колонии экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев разводится со своей женой Юлией Хряпиной.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Мексике девять человек погибли в столкновении банд
Столкновение двух противоборствующих преступных группировок в Мексике закончилось гибелью девяти и ранением четырех человек, сообщила в среду генеральная прокуратура штата Мичоакан.
Обновлено в 21:21
Происшествия
На западе Москвы столкнулись четыре автомобиля
Обновлено в 17:40
Происшествия
В Китае женщина расплатилась за автомобиль монетами
Обновлено в 21:28
Происшествия
В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами
Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Авто
Началось производство Lada Granta Cross
Продажи «внедорожной» версии Лада Гранта стартуют в начале лета – тогда же будут объявлены цены.
Обновлено в 08:05
Энергетика
Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин
Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин.
Обновлено вчера в 09:41
Политика
Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено в 20:58
Политика
Медведев и Нгуен Суан Фук открыли перекрестный год России и Вьетнама
Перекрестный год России и Вьетнама премьер-министры двух стран открыли в московском «Зарядье», передает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 15:24
Футбол
Президент «Нанта» обвинил «Кардифф» в смерти Салы
Президент «Нанта» Вальдемар Кита обвинил «Кардифф» в гибели Эмилиано Салы.
Обновлено вчера в 19:52
Политика
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:40
Шоу-бизнес
Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой
Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Иван Дорн сменил имидж
Обновлено в 20:00
Космос
Ученый объяснил, почему в космосе запрещен алкоголь
Экипажам космических станций и кораблей запрещено употреблять в полете алкогольные напитки, поскольку нельзя гарантировать нормальное поведение человека при опьянении, а газированные напитки - потому что они при открытии разлетаются в стороны, пояснил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем Александр Агуреев.
Обновлено в 20:33
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Киев обвинил Россию в «тяжелых пытках» десятков украинских заключенных
Бывший представитель Украины трехсторонней контактной группы в Донбассе Евгений Марчук заявил, что Москва якобы предоставляет недостоверные сведения относительно украинских военных, задержанных в России, в попытках скрыть следы "тяжелых пыток".
Обновлено в 20:58
Экономика
ОСК не успевает построить паромы для связи Сахалина с материком
Амурский судостроительный завод (АСЗ), входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), сорвет сроки строительства двух паромов для связи Сахалина с материком, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к Минтрансу, и человек, знающий об этом от менеджеров Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).
Обновлено в 21:59