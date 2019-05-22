Политика

В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству ГивиТАСС 12:43

Первый приговор вынесен в Донецкой народной республике (ДНР) одному из причастных к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых.
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В ДНР осудили причастного к покушению на Гиви жителя республики

Взгляд.ру11:12

В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви

ТАСС12:43

Соучастник убийства Гиви в ДНР приговорен к 12 годам

Московский Комсомолец12:02

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Газета.Ru15:13

Причастный к убийству «Гиви» украинский шпион получил 12 лет тюрьмы в ДНР

ФАН11:12

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Интерфакс10:50

Жителя ДНР приговорили к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу СБУ

РИА Новости10:43
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Минздрав Российской Федерации разрешил протестировать первый отечественный препарат против рака желудка "Алофаниб".
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Суд начал допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

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Общество

Экс-министр Улюкаев разводится с женой

Отбывающий наказание в колонии экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев разводится со своей женой Юлией Хряпиной.
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Происшествия

В Мексике девять человек погибли в столкновении банд

Столкновение двух противоборствующих преступных группировок в Мексике закончилось гибелью девяти и ранением четырех человек, сообщила в среду генеральная прокуратура штата Мичоакан.
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На западе Москвы столкнулись четыре автомобиля

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В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами

Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
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Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин.
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Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
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Перекрестный год России и Вьетнама премьер-министры двух стран открыли в московском «Зарядье», передает телеканал «МИР 24».
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Президент «Нанта» обвинил «Кардифф» в смерти Салы

Президент «Нанта» Вальдемар Кита обвинил «Кардифф» в гибели Эмилиано Салы.
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Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы

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Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой

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Ученый объяснил, почему в космосе запрещен алкоголь

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Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134

Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
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Киев обвинил Россию в «тяжелых пытках» десятков украинских заключенных

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ОСК не успевает построить паромы для связи Сахалина с материком

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Михаил Сергеевич Толстых
Военачальник непризнанной Донецкой Народной Республики. Герой Донецкой Народной Республики, полковник армии ДНР. Получил известность в ходе боёв за Иловайск. Командир батальона «Сомали».
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