В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству ГивиТАСС 12:43

Первый приговор вынесен в Донецкой народной республике (ДНР) одному из причастных к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых.

В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви

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