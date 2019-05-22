Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНРИзвестия вчера в 22:35

Первый приговор одному из причастных к убийству командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви) вынесли в Донецкой народной республике (ДНР). Как сообщило Министерство государственной безопасности (МГБ) республики, речь идет о жителе ДНР Дмитрии Батраке.

Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНР

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