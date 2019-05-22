Политика

Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНРИзвестия вчера в 22:35

Первый приговор одному из причастных к убийству командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви) вынесли в Донецкой народной республике (ДНР). Как сообщило Министерство государственной безопасности (МГБ) республики, речь идет о жителе ДНР Дмитрии Батраке.
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Суд ДНР вынес приговор по делу Гиви

Газета.Ruвчера в 15:13

В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви

ТАССвчера в 12:43

Жителю ДНР, причастному к покушению на Гиви, дали 12 лет за шпионаж

Интерфаксвчера в 10:50

В ДНР осудили причастного к покушению на Гиви жителя республики

Взгляд.рувчера в 11:12

Причастный к убийству «Гиви» украинский шпион получил 12 лет тюрьмы в ДНР

ФАНвчера в 11:12

Соучастник убийства Гиви в ДНР приговорен к 12 годам

Московский Комсомолецвчера в 12:02

Жителя ДНР приговорили к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу СБУ

РИА Новостивчера в 10:43
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 02:20, Ашберн
Общество

Росконтроль проверил наличие «молока» в конфетах «Коровка»

Обновлено вчера в 02:03
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Обновлено вчера в 14:14
Политика

Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

Зеленский подписал указ о роспуске Рады и внеочередных выборах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. В документе также назначена дата внеочередных парламентских выборов.
Обновлено 21 мая в 11:04
Технологии

Ростех откроет в Иннополисе производство самолетов малой авиации

На рынок машина выходит под торговой маркой Т-500 Госкорпорация «Ростех» запустит в Иннополисе производство самолета Т-500, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Обновлено вчера в 08:25
Армия и оружие

Восемь украинских военных попали в плен к противнику в Донбассе

Обновлено вчера в 06:31
Наука

Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления

Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Гаджеты

У Huawei готова замена для Windows и Android

В результате к бойкоту Huawei присоединились Intel, Qualcomm, Google, Microsoft и другие технологические гиганты.И если в случае с Intel или Qualcomm у Huawei особых проблем не возникло, так как компания выпускает собственные процессоры, то по части программного обеспечения от Google и Microsoft тут же появились вопросы.
Обновлено вчера в 09:41
Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Политика

НАТО потребовало от России покинуть Крым

Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Общество

Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров.
Обновлено в 01:39
Общество

Для выпускников по всей стране сегодня прозвенит последний звонок

В московских школах последний звонок прозвенит позже – 25 мая.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Автобус с российскими туристами разбился в Италии

Представитель посольства РФ в Италии подтвердил, что автобус, перевозивший российских туристов, попал в аварию в Тоскане, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:00
Космос

SpaceX продолжает испытания прототипа Starship

Американская компания SpaceX объявила о начале первых летных испытаний ракеты Starhopper, младшей версии Starship.
Обновлено вчера в 08:41
Общество

В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 17:09
Политика

Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом

Обновлено вчера в 22:05
Политика

The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:22
Космос

Обнаружено восемнадцать экзопланет размером с Землю

Обновлено вчера в 13:49
Шоу-бизнес

Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой

Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено вчера в 06:00
Наука

Ученые: Мужские усы препятствуют появлению рака

Обновлено в 01:58
Гаджеты

Ультрабюджетный смартфон ZTE Blade A5 2019 вышел в России

Компания ZTE дала старт российским продажам бюджетного смартфона ZTE Blade A5 2019, который оценен в 6490 рублей.
Обновлено в 01:58
Политика

Британские СМИ назвали дело Бутиной провалом политики США

Дело осужденной в США россиянки Марии Бутиной стало провалом американских СМИ, правоохранительных органов и политики.
Обновлено в 00:21
Политика

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено вчера в 18:40
Футбол

«Арсенал» впервые в истории выступит в Лиге Европы

Тульский "Арсенал" впервые в истории примет участие в матчах Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:49
Экономика

ЦБ запретит билеты «банка приколов»

Банк России обсуждает возможность привлечения к административной ответственности за незаконное изготовление предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами, передаёт «Российская газета» Пачку таких банкнот можно купить за 50 рублей.
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия

Российские медики оставили инвалида ночевать в куче подгузников

Медики оставили его лежать на подгузниках для взрослых.
Обновлено вчера в 13:00
Авто

АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross

АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 05:58
Футбол

50 фанатов «Локомотива» попали в полицию в Самаре

Обновлено вчера в 13:36
Политика

Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено вчера в 12:32
Политика

МИД Турции опроверг сообщения об ультиматуме США по С-400

Ранее телеканал CNBC сообщил, что Вашингтон дал Анкаре две недели на то, чтобы отказаться от С-400.
Обновлено в 02:00
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Михаил Сергеевич Толстых
Военачальник непризнанной Донецкой Народной Республики. Герой Донецкой Народной Республики, полковник армии ДНР. Получил известность в ходе боёв за Иловайск. Командир батальона «Сомали».
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