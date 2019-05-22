Политика
Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНРИзвестия вчера в 22:35
Первый приговор одному из причастных к убийству командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви) вынесли в Донецкой народной республике (ДНР). Как сообщило Министерство государственной безопасности (МГБ) республики, речь идет о жителе ДНР Дмитрии Батраке.
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Общество
Росконтроль проверил наличие «молока» в конфетах «Коровка»
Обновлено вчера в 02:03
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Обновлено вчера в 14:14
Политика
Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Зеленский подписал указ о роспуске Рады и внеочередных выборах
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. В документе также назначена дата внеочередных парламентских выборов.
Обновлено 21 мая в 11:04
Технологии
Ростех откроет в Иннополисе производство самолетов малой авиации
На рынок машина выходит под торговой маркой Т-500 Госкорпорация «Ростех» запустит в Иннополисе производство самолета Т-500, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Обновлено вчера в 08:25
Армия и оружие
Восемь украинских военных попали в плен к противнику в Донбассе
Обновлено вчера в 06:31
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Гаджеты
У Huawei готова замена для Windows и Android
В результате к бойкоту Huawei присоединились Intel, Qualcomm, Google, Microsoft и другие технологические гиганты.И если в случае с Intel или Qualcomm у Huawei особых проблем не возникло, так как компания выпускает собственные процессоры, то по части программного обеспечения от Google и Microsoft тут же появились вопросы.
Обновлено вчера в 09:41
Общество
Почти половина россиян выступила за равные права для геев
За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Политика
НАТО потребовало от России покинуть Крым
Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Общество
Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров
Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров.
Обновлено в 01:39
Общество
Для выпускников по всей стране сегодня прозвенит последний звонок
В московских школах последний звонок прозвенит позже – 25 мая.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Автобус с российскими туристами разбился в Италии
Представитель посольства РФ в Италии подтвердил, что автобус, перевозивший российских туристов, попал в аварию в Тоскане, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:00
Космос
SpaceX продолжает испытания прототипа Starship
Американская компания SpaceX объявила о начале первых летных испытаний ракеты Starhopper, младшей версии Starship.
Обновлено вчера в 08:41
Общество
В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом
Обновлено вчера в 22:05
Политика
The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:22
Космос
Обнаружено восемнадцать экзопланет размером с Землю
Обновлено вчера в 13:49
Шоу-бизнес
Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой
Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено вчера в 06:00
Наука
Ученые: Мужские усы препятствуют появлению рака
Обновлено в 01:58
Гаджеты
Ультрабюджетный смартфон ZTE Blade A5 2019 вышел в России
Компания ZTE дала старт российским продажам бюджетного смартфона ZTE Blade A5 2019, который оценен в 6490 рублей.
Обновлено в 01:58
Политика
Британские СМИ назвали дело Бутиной провалом политики США
Дело осужденной в США россиянки Марии Бутиной стало провалом американских СМИ, правоохранительных органов и политики.
Обновлено в 00:21
Политика
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено вчера в 18:40
Футбол
«Арсенал» впервые в истории выступит в Лиге Европы
Тульский "Арсенал" впервые в истории примет участие в матчах Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:49
Экономика
ЦБ запретит билеты «банка приколов»
Банк России обсуждает возможность привлечения к административной ответственности за незаконное изготовление предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами, передаёт «Российская газета» Пачку таких банкнот можно купить за 50 рублей.
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия
Российские медики оставили инвалида ночевать в куче подгузников
Медики оставили его лежать на подгузниках для взрослых.
Обновлено вчера в 13:00
Авто
АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross
АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 05:58
Футбол
50 фанатов «Локомотива» попали в полицию в Самаре
Обновлено вчера в 13:36
Политика
Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено вчера в 12:32
Политика
МИД Турции опроверг сообщения об ультиматуме США по С-400
Ранее телеканал CNBC сообщил, что Вашингтон дал Анкаре две недели на то, чтобы отказаться от С-400.
Обновлено в 02:00