Политика
Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства ЗахарченкоРБК 06:15
Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на действующего руководителя республики Дениса Пушилина.
Читать в источнике
Оценить147
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 08:51, Ашберн
Политика
СМИ сообщили об отставке секретаря СНБО Украины
О предстоящей отставке Турчинова сообщило украинское издание «theБабель» со ссылкой на свои источники в администрации президента Украины.
Обновлено в 08:26
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Больница сгорела в старинном селе в Карелии
Шёлтозеро (Шелтозеро) - старинное вепсское село (впервые упоминается в 1543 году) в Прионежском районе Республики Карелия, комплексный памятник истории.
Обновлено в 06:19
Музыка
Определились все финалисты «Евровидения-2019»
Нашу страну в этом году представляет Сергей Лазарев с песней «Scream». Ранее были названы победители первого полуфинала.
Обновлено вчера в 17:08
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Политика
Зеленского лишили возможности распустить Верховную Раду
Партия «Народный фронт» объявила о своем выходе из правящей коалиции, тем самым заблокировав для избранного президента Владимира Зеленского возможность распустить парламент, сообщает 112.ua.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Машина снесла фонарный столб на Нагатинской набережной
На юге Москвы произошла авария с участием иномарки.
Обновлено в 02:10
Политика
Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт
Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48
Кино
Опубликован первый трейлер сериала «Бэтвумен»
Американский телеканал The CW опубликовал первый трейлер сериала "Бэтвумен" с австралийской актрисой Руби Роуз в главной роли.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".
Обновлено в 02:56
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
Кошка, известная в Сети по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Об этом в твиттере сообщили ее хозяева.
Обновлено в 06:12
Футбол
Игрок «Урала» Ильин извинился за инцидент с Мирзовым
Форвард «Урала» Владимир Ильин извинился за конфликт с полузащитником тульского «Арсенала» Резиуаном Мирзовым, произошедший после окончания полуфинального матча Олимп – Кубка России.
Обновлено в 07:44
ЖКХ
В Барнауле из-под земли забил гигантский фонтан
Утром 17 мая в Барнауле на ул. Малахова из-под земли забил гигантский фонтан.
Обновлено в 02:19
Здоровье
Домодедовские врачи спасли руку 99-летней пациентке
Чтобы спасти руку и восстановить кровообращение, врачи приняли решение провести экстренную операцию.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Момент крушения истребителя F-16 в Калифорнии попал на видео
В Сети появилось видео крушения в Южной Калифорнии истребителя F-16, принадлежащего ВВС США. Ролик опубликовал телеканал ABC7.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Элтон Джон и другие звезды на красной дорожке Каннского кинофестиваля
По красной дорожке Каннского кинофестиваля прошли создатели и актеры нового музыкального байопика от режиссера Декстера Флетчера.
Обновлено вчера в 14:34
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.
Обновлено вчера в 05:59
Происшествия
В Саратове выпавшую из окна пенсионерку от смерти спас кондиционер
В Саратове 80-летняя местная жительница во время чистки окон выпала из окна многоэтажки на девятом этаже.
Обновлено в 08:09
Политика
Россия останется в ПАСЕ, объявил глава МИД Германии
Решение было принято в Хельсинки на встречи Мааса и главы российского МИДа Сергея Лаврова.
Обновлено в 08:18
Театры
Жена Михаила Боярского станет худруком театра имени Ленсовета
Обновлено в 07:34
Происшествия
Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате
Двое членов руководства нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным
Примадонна опубликовала несколько видео с мероприятия в Stories своего Instagram.
Обновлено в 07:32
Политика
В Ростов прибыл Дмитрий Медведев
В Ростовскую область с рабочим визитом прилетел председатель правительства России Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Одессе из-за сообщения о бомбе
В аэропорту Одессы совершил вынужденную посадку Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, следовавший из Киева в Шарм-эш-Шейх.
Обновлено в 08:24
Общество
В Петербурге предложили сажать родителей, скрывающих детей
Обновлено в 04:18
Политика
В ЕС разработали механизм введения санкций за кибератаки
"17 мая 2019 года Совет учредил механизм, который позволяет ЕС вводить прицельные ограничительные меры, чтобы предотвращать и отвечать на кибератаки, представляющие внешнюю угрозу для ЕС или его стран-членов", - говорится в документе.
Обновлено в 06:36