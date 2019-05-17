Политика

В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства ЗахарченкоРИА Новости 05:26

Власти ДНР признали произошедшее терактом. Парламент ДНР назначил врио главы республики представителя на переговорах в Минске Пушилина. Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта.
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Установлены все участники убийства Александра Захарченко

Lenta.ru05:38

Установлены заказчики убийства Александра Захарченко

Газета.Ru05:27

В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко

Известия05:28

В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко

РИА Новости05:26

В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Александра Захарченко

Life.ru05:31

Установлены заказчики и исполнители убийства главы ДНР Захарченко

URA.Ru05:30

Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко

РБК05:35
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:40, Ашберн
Футбол

Селекционер рассказал, что Шевченко мог выступать за ЦСКА

Обновлено в 05:31
Политика

В Совете Европы заявили о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ

«Все государства-члены должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы», — цитирует текст заявления «РИА Новости».
Обновлено в 04:30
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Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

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Общество

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Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
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Политика

Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду

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Сергей Лазарев выступил на «Евровидении-2019»

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Экономика

Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ

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В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления

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Форвард российской сборной Кирилл Капризов не выйдет на лед в матче мирового первенства с представителями Латвии, сообщает "Чемпионат.com".
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Финансы

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Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантии США на сумму $1 млрд.
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Происшествия

В Москве ищут родственников девочки, оставленной в поликлинике

Обновлено в 05:09
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Причиной смерти Марьянова, по данным следствия, явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
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В интернет попали секретные данные о новых российских спутниках

В сеть интернет попали данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых никогда не анонсировалось.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре

Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
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У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

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Спорт

WADA назвало подлинными данные из московской лаборатории

17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской лаборатории и основные аналитические данные.
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Экономика

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Обновлено вчера в 01:15
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В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Экономика

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В Рязанской области поймали автомобильных мошенников

В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
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Обновлено в 03:20
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Макрон сделал скандальное заявление о США

По словам главы Пятой республики, вся власть в США по сути принадлежит крупным частным корпорациям, которые ни от кого не зависят.
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Общество

За дачниками начнут следить с помощью дронов

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Обновлено в 03:07
Политика

Российские депутаты отчитались о доходе ниже прожиточного минимума

Заработок ниже прожиточного минимума в 2018 году задекларировали 60 депутатов региональных заксобраний, из них 11 указали нулевой доход.
Обновлено в 04:03
Общество

Число арестованных участников протестов в Екатеринбурге достигло 30

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BMW выпустит юбилейный BMW M5 Edition 35 Years

Известно, что в США будет отправлено всего 35 экземпляров из 350 BMW M5 Edition 35 Years / Начальная цена модели стартует с отметки в 128995 долларов США.
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Денис Владимирович Пушилин
Государственный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики. Глава Донецкой Народной Республики, верховный главнокомандующий вооружёнными силами ДНР с 20 ноября 2018 года.
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Александр Захарченко
Военный и государственный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики. Глава государства, председатель Совета министров и верховный главнокомандующий вооружёнными силами ДНР.
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