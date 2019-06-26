В ДНР установили причастных к убийству ЗахарченкоГазета.Ru 05:24

Правоохранители самопровозглашенной ДНР установили имена сотрудников украинских спецслужб, которые причастны к убийству первого главы республики Александра Захарченко. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ДНР установили причастных к убийству Захарченко

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