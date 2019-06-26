Политика
В ДНР установили причастных к убийству ЗахарченкоГазета.Ru 05:24
Правоохранители самопровозглашенной ДНР установили имена сотрудников украинских спецслужб, которые причастны к убийству первого главы республики Александра Захарченко. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД.
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Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя прятать камеры на дорогах, чтобы затем штрафовать водителей.
Обновлено в 08:37
Политика
ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации
ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.
Обновлено в 12:02
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Политика
Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил условия, поставленные российской делегации для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), со сценой с детьми-попрошайками из "12 стульев".
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе
Глава Горловки Иван Приходько попал под обстрел ВСУ в районе поселка Зайцево Донецкой области.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Технологии
Школьникам на ЕГЭ могут разрешить пользоваться интернетом
Российские школьники смогут пользоваться интернетом во время сдачи ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено в 02:46
Политика
Делегации шести стран покинут сессию ПАСЕ после восстановления России
Представители Украины, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и часть делегатов Польши покинут летнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 12:43
Футбол
Дзюба признан лучшим игроком чемпионата по версии РФС
Обновлено вчера в 10:53
Технологии
РСПП нашел в документах Минсвязи угрозу ограничения доступа в Рунет
Что не устраивает РСПП Несколько пунктов проектов противоречит закону, поскольку из них вытекает, что операторы связи должны будут постоянно направлять весь трафик на специальное оборудование противодействия угрозам, которое им предоставит Роскомнадзор.
Обновлено в 07:26
Авто
Кроссовер Volvo XC90 стал бронированным
Компания Volvo представила бронированную версию кроссовера XC90 – XC90 Armoured.
Обновлено в 05:40
Экономика
Власти Казахстана погасят долги ряда граждан
Власти Казахстана погасят таким заёмщикам потребительские кредиты на сумму до 300 тысяч тенге (около $800).
Обновлено в 11:06
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями
В качестве подарка на выпускной красноярским школьникам подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 06:55
Политика
Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»
Власти США продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 8 ноября 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании.
Обновлено в 11:38
Политика
Депутат Рады рассказал о планах Зеленского перенести столицу из Киева
Нардеп Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что сотрудники Администрации президента Владимира Зеленского предложили перенести украинскую столицу из Киева в другой город.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Опубликованы страшные показания сестер Хачатурян
Обновлено в 10:31
Футбол
Игрок сборной Египта исключен из команды за сексуальные домогательства
Египетская модель Мерхан Келлер опубликовала скриншоты переписки с игроком и обвинила Варду в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 09:34
Авто
Представлен кроссовер Kia Xceed
Новый Kia Xceed несколько больше хэтчбека Ceed. Паркетник 85 мм длиннее (4935 мм), на 43 мм выше (1490 мм) и на 26 мм шире (1826 мм).
Обновлено в 09:23
Политика
В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Трампа
Обновлено в 10:12
Политика
Журналист Los Angeles Times посоветовал американцам посетить Крым
Обновлено вчера в 14:50
Футбол
«Анжи» получил лицензию для участия в ПФЛ
"Анжи" получил лицензию для выступления в Профессиональной футбольной лиге, долг клуба составляет около 100 миллионов рублей, заявил РИА Новости президент махачкалинцев Осман Кадиев.
Обновлено в 12:28
Происшествия
МВД требует ареста предполагаемого московского серийного отравителя
Полиция возбудила семь уголовных дел в отношении предполагаемого серийного отравителя и будет добиваться его ареста.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Минобороны заявило о готовящихся вбросах против военного руководства
«Хочу отметить: мы понимаем, что по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС и на военное руководство будут только усиливаться»,— заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия.
Обновлено в 12:00
Авто
Chevrolet Camaro могут перестать выпускать
По данным издания Muscle Cars and Trucks, американская марка может прекратить производство маслкара Chevrolet Camaro после 2023 года.
Обновлено в 08:09
Футбол
Вратарь «Ромы» выложил фотографию со стадиона «Спартака»
Голкипер молодежной команды итальянской "Ромы" Андреа Романьоли выложил фотографию со стадиона московского "Спартака" "Открытие Арена", передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 10:26
Политика
Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО
Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был участником провокации Киева в Керченском проливе, сыграл свадьбу, находясь в российском СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 11:25
Футбол
Трамп ответил футболистке сборной США, отказавшейся идти в Белый дом
Президент США Дональд Трамп ответил футболистке национальной сборной Меган Рапино, которая отказалась посетить Белый дом, если выиграет нынешний чемпионат мира.
Обновлено в 11:18