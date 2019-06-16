Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству ЗахарченкоРИА Новости 15:17
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:08, Вашингтон
Политика
Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»
Ранее Болтон сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае якобы заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.
Обновлено в 14:37
Происшествия
В ДТП под Воронежем выжила только 10-летняя девочка
Представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что в жуткой аварии единственной выжившей оказалась девочка 10 лет.
Обновлено вчера в 16:43
Армия и оружие
Украинский генерал признался в атаке на батальон «Донбасс»
В 2014 году украинские летчики по ошибке атаковали колонну добровольческого батальона "Донбасс".
Обновлено в 15:14
ЖКХ
Названа главная опасность квартир-студий
Покупка малогабаритных квартир-студий в строящихся ЖК может быть плохим вариантом решения жилищного вопроса из-за опасности формирования негативного социального окружения.
Обновлено в 15:15
Экономика
Счетная палата указала на низкую эффективность вовлечения Росимуществом земель в аренду
Деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения федеральных земельных участков в 2017-2018 годы нельзя признать эффективной, говорится в отчете Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки.
Обновлено в 17:14
Политика
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Музыка
Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ
Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве
«Самолёт рейса SU2613 Милан — Москва приземлился в аэропорту Шереметьево», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 13:52
Автоспорт
Экипаж SMP Racing занял третье место на гонке «24 часа Ле-Мана»
Экипаж SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и Стоффеля Вандорна занял третье место в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана», которая завершилась сегодня на французском автодроме «Сарта».
Обновлено в 14:21
Политика
Президент Германии оценил отношения ЕС и России
Дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству.
Обновлено в 14:10
Здоровье
В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока
В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.
Обновлено в 17:27
Футбол
Гильерме получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина
Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме стал победителем номинации «Вратарь года» имени Льва Яшина, которую ежегодно вручает журнал «Огонек».
Обновлено в 18:05
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Обновлено в 08:06
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Космос
Придумать название новой планете: такой шанс есть у всех россиян
Россияне получили возможность придумать название для планеты HAT-P-3b, которая расположена на расстоянии в 450 световых лет от Земли в созвездии Большой Медведицы.
Обновлено 14 июня в 22:00
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования продюсера
Обновлено вчера в 05:23
Кино
«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат
Обновлено в 17:32
Спорт
Карякин победил на шахматном турнире «Армагеддон»
Российский гроссмейстер Сергей Карякин победил на шахматном турнире "Армагеддон", сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:34
Общество
В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита
Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит».
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пришла на свадьбу друзей с бывшим парнем
Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на свадьбе друзей с бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, с которым она встречалась в 2009 году.
Обновлено вчера в 16:41
Общество
Почти половину доходов граждане тратят на еду и ЖКХ
По доле расходов граждан «на еду» Россия заметно отличается от других стран.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Ведущий программы «Мир наизнанку» женился на «Мисс Украина-2016»
Автор тревел-программы «Мир наизнанку» женился. Избранницей телеведущего стала «Мисс Украина-2016» Александра Кучеренко.
Обновлено в 14:21
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам
«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Журналисту Голунову предоставили защиту
Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу.
Обновлено в 17:46
Авто
В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4
В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).
Обновлено в 14:31
Технологии
В Сети появилась новая оптическая иллюзия с шарами
Обновлено в 15:20
Политика
В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими
"Дуда пытается убедить Трампа в том, что США вполне могут рассчитывать на сражение с русскими до последнего поляка, и в этом самопожертвовании собственным населением Дуда готов идти до конца, ведь он смелый парень, что, как ему кажется, должно понравиться Трампу", - отметил эксперт.
Обновлено в 09:50