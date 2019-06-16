Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству ЗахарченкоРИА Новости 15:17
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
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Происшествия
СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»
Обновлено в 14:37
Политика
Ципрас пригрозил Турции санкциями Евросоюза
Евросоюз может принять санкции против Турции в случае нарушения суверенных прав Греции и Кипра, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас после внеочередного заседания правительственного Совета по иностранным делам и обороне.
Обновлено в 15:47
Футбол
Агент: «Порту» очень хотел бы подписать Зе Луиша
Агент нападающего «Спартака» Зе Луиша Пауло Барбоза прокомментировал возможный переход своего агента в «Порту».
Обновлено в 16:25
Армия и оружие
В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии
В Сети опубликовали видео танкового боя между Т-55 сил Правительства национального согласия и такой же боевой машиной Ливийской национальной армии маршала Хафтара.
Обновлено в 14:21
Единоборства
Кудряшов не сумел стать претендентом на титул WBC
Обновлено в 11:43
Здоровье
Названы полезные свойства имбиря
Обновлено в 03:57
Общество
В Эстонии потребовали убрать красный крест из спектакля про Айболита
Эстонское отделение Красного Креста обратилось с требованием к руководству таллинского Русского молодежного театра убрать красный крест из спектакля «Доктор Айболит», об этом 16 июня сообщил художественный руководитель театра Александр Пуолакайнен в беседе РБК.
Обновлено в 15:38
Политика
Помпео заявил о наличии разведданных об «атаке Ирана» на танкеры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» того, что за атакой на танкеры в Оманском заливе якобы стоит Иран.
Обновлено в 11:04
Игры
В Mortal Kombat добавят Терминатора
Появилась новая утечка, подтверждающая, что в качестве загружаемого контента (DLC) для Mortal Kombat 11 появится персонаж Терминатора.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Обновлено в 08:06
Политика
Саакашвили объяснил отсутствие новейшей архитектуры на Украине
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что на Украине нет современных зданий и красивой архитектуры из-за коррупции.
Обновлено в 15:31
Музыка
Эмир Кустурица выступил на «Сердце Евразии» в Уфе
Обновлено в 03:59
Музыка
Умер барабанщик группы «Машина времени» Остроумов
Обновлено в 07:26
Экономика
Американцам не хватает денег, образования и равенства
Согласно официальной статистике, около 45 миллионов американцев живут в бедности, несмотря на рекордно низкий уровень безработицы.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Проблемный самолет сел в Шереметьеве
Обновлено в 13:22
Политика
В здании администрации президента Украины может появиться музей
В здании администрации президента Украины, расположенном в центре Киева на улице Банковой, могут открыть музей государственности.
Обновлено в 14:26
Авто
Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом и десятилетней историей
Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.
Обновлено в 09:23
Футбол
Ван Дейк стал самым скоростным игроком Лиги чемпионов минувшего сезона
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк стал самым скоростным футболистом в Лиге чемпионов по итогам минувшего сезона.
Обновлено в 14:54
Происшествия
В Ростове локализовали пожар в ангаре
Пожар в двухэтажном металлическом ангаре с поликарбонатом в Ростове-на-Дону удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Столичные врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей
Анна Семенович сообщила поклонникам в Instagram, что отравилась вареным языком. Она разместила в разделе «истории» снимок с капельницей.
Обновлено в 04:44
Происшествия
В центре Петербурга ребенок угодил под машину на «зебре»
На видео, которое опубликовали в группе, видно, как ребенок идет по «зебре», а потом зачем-то бежит обратно на тротуар.
Обновлено в 14:27
Авто
Как завести машину, если села батарейка в брелке
Каждый водитель может столкнуться с ситуацией, когда батарейка на ключе от автомобиля сядет, а приобрести новую нету возможности.
Обновлено в 11:03
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Гаджеты
Cooler Master Cosmos C700P Black Edition: корпус Full Tower для мощного игрового ПК
На сайте Cooler Master появилась страница с подробным описанием корпуса Cosmos C700P Black Edition, первая информация о котором была раскрыта в рамках недавней выставки Computex 2019.
Обновлено в 05:42
Футбол
Футболист «Зенита» вошел в символическую сборную Евро-U21
УЕФА опубликовал символическую сборную молодежных чемпионатов Европы за все время проведения турнира.
Обновлено в 15:26