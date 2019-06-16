Политика

В ДНР установили имена причастных к убийству ЗахарченкоРИА Новости 15:17

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
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с чего всё началось
Как сообщает телеканал "Россия
", спецслужбам самопровозглашенной республики удалось установить имена организаторов покушения на главу ДНР Александра Захарченко от одного из захваченных украинских диверсантов.
Московский Комсомолец15:38

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В ДНР установили личности причастных к убийству Захарченко

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СМИ: имена причастных к убийству Захарченко известны правоохранительным органам ДНР

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В ДНР установили организаторов убийства Захарченко

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В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко

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В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

Газета.Ru16:10

Спецслужбы ДНР знают убийц Захарченко

Вести.Ru15:39
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Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве.
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Армия и оружие

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В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска.
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Армия и оружие

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Для китайского рынка вышеуказанный смартфон теперь продается по цене на 30 долларов меньше, чем при первоначальных продажах.
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Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
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NYT ответила на обвинения Трампа из-за статьи об активизации кибератак

Газета The New York Times в Twitter ответила президенту США Дональду Трампу, назвавшему ее статью об активизации кибератак на российскую энергосистему предательством.
Обновлено в 19:16
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Опубликована предсмертная записка Станислава Говорухина к жене

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Общество

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Политика

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Обновлено в 16:43
Экономика

Товарооборот Приморья с Китаем увеличился на 23 процента

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Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства

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14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет

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Хоккей

Скоропостижно скончался бывший арбитр КХЛ Александр Черенков

На 53-м году жизни скончался хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах КХЛ.
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Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест оппозиционера Усатого

Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест, выданный на имя лидера оппозиционной в Молдавии «Нашей партии» и экс-мэра молдавского города Бельцы Ренато Усатого.
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Обновлено в 17:56
Экономика

Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей

В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2018 года после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей максимально возможный остаток составляет 44,3 тысяч рублей.
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Плата ежегодно индексируется на размер инфляции либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.
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Игры

В рекламе Watch Dogs Legion обнаружили политическую агитацию

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Болтон заявил об отсутствии предъявленных обвинений Уилану в РФ

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Александр Захарченко
Военный и государственный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики. Глава государства, председатель Совета министров и верховный главнокомандующий вооружёнными силами ДНР.
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