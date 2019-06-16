Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству ЗахарченкоРИА Новости 15:17
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
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с чего всё началось
Как сообщает телеканал "Россия", спецслужбам самопровозглашенной республики удалось установить имена организаторов покушения на главу ДНР Александра Захарченко от одного из захваченных украинских диверсантов.Московский Комсомолец15:38
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 21:15, Вашингтон
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Трагическая новость пришла из Украины. 16 июня во Львове на 78-м году жизни погибла прославленная советская гимнастка Любовь Рассыхина.
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