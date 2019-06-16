Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству ЗахарченкоРИА Новости 15:17
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Читать в источнике
Оценить83
с чего всё началось
Как сообщает телеканал "Россия", спецслужбам самопровозглашенной республики удалось установить имена организаторов покушения на главу ДНР Александра Захарченко от одного из захваченных украинских диверсантов.Московский Комсомолец15:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 22:45, Вашингтон
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал фото с Алибасовым на фоне гроба
Актер Станислав Садальский в инстаграме разместил фото совместное фото с продюсером Бари Алибасовым на фоне гроба.
Обновлено в 20:06
Футбол
"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России
Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено в 17:05
Авто
Составлен рейтинг немецких авто с пробегом не старше трех лет
Эксперты портала Daily-Motor назвали лучшие подержанные автомобили немецких марок в возрасте до трех лет.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Десять человек погибли в ходе бунта в тюрьме Парагвая
В ходе бунта в тюрьме Парагвая погибли десять человек, пятерых из них обезглавили. Об этом сообщило «РИА Новости» в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 22:36
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Пожар в одном из жилых домой на севере Москвы унес жизни двоих человек.
Обновлено в 21:04
Здоровье
Хабиров пошутил о высокой рождаемости в Бурзянском районе
На совещании в правительстве Башкортостана временно исполняющий обязанности главы РБ Радий Хабиров в очередной раз поднял проблему нехватки врачей в сельской местности.
Обновлено в 22:26
Наука
Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях
Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и компания Adobe создали нейросеть, которая может не только определять фотошоп на изображениях, но и предполагать, как выглядел снимок в оригинале.
Обновлено вчера в 09:26
Футбол
«Зенит» не станет продлевать контракт с Лодыгиным
По словам Медведева, Лодыгин покинет клуб после 30 июня, когда у него истечёт контракт с "Зенитом".
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет
14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Челябинской области столкнулись битумовоз и грузовик
Битумовоз столкнулся с грузовым автомобилем на федеральной автодороге М-5 "Урал" в Челябинской области, обе машины загорелись, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Самолет с неисправной системой кондиционирования сел в «Шереметьево»
Самолет компании «Аэрофлот», у которого во время полета дала сбой система кондиционирования, благополучно совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 13:40
Экономика
Сотрудников «Тинькофф банка» попросили не называть свое место работы банком
На просьбу объяснить, в чем негативные коннотации у слова «банк», представитель «Тинькофф» заявил, что Хьюз не говорил, что «банк» – плохое слово, он имел в виду, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».
Обновлено в 16:46
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено в 19:04
Музыка
Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Армия и оружие
Дончане слушают минскую симфонию: по Донецку работает тяжелая артиллерия
Обновлено в 15:16
Авто
В «Яндекс.Такси» появился поиск машины по всем тарифам сразу
У «Яндекс.Такси» есть разные тарифы, самый дешёвый из них — «Эконом». При заказе такси приложение предлагает выбрать тариф.
Обновлено в 05:54
Общество
«Сахалинская универсальная ярмарка» приглашает участников
Ярмарочно-выставочная деятельность на "Сахалинской универсальной ярмарке" будет поделена на сектора: "Барахолка" — торговля без границ.
Обновлено в 20:19
Музыка
Умер барабанщик группы «Машина времени» Остроумов
Обновлено в 07:26
Транспорт
Алексей Цыденов: «Перегруженные машины убивают нам дороги на миллиард»
Экономят свои две тысячи рублей за проезд по дороге, а перегруженные машины убивают нам дороги на миллиард.
Обновлено в 22:40
Политика
Лолита ответила на скандал с шуткой о Крыме
Напомним, Никитенко вспомнила старую шутку Александра Цекало, которая прозвучала в новогодней программе 1999 года.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Джессику Альбу доставили во дворец «под конвоем»
Обновлено в 22:00
Экономика
«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза
Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").
Обновлено в 18:31
Общество
В России появится новая маркировка продуктов
Новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах.
Обновлено в 19:49
Общество
Никита Михалков планирует запустить сеть винных ресторанов
Dodici Wine & Kitchen — не первая попытка Никиты Михалкова запустить собственную ресторанную сеть.
Обновлено в 21:08
Политика
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18