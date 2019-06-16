В ДНР установили имена причастных к убийству ЗахарченкоРИА Новости 15:17

с чего всё началось

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".

В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко

Шоу-бизнес Садальский опубликовал фото с Алибасовым на фоне гроба Актер Станислав Садальский в инстаграме разместил фото совместное фото с продюсером Бари Алибасовым на фоне гроба.

Футбол "Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.

Авто Составлен рейтинг немецких авто с пробегом не старше трех лет Эксперты портала Daily-Motor назвали лучшие подержанные автомобили немецких марок в возрасте до трех лет.

Происшествия Десять человек погибли в ходе бунта в тюрьме Парагвая В ходе бунта в тюрьме Парагвая погибли десять человек, пятерых из них обезглавили. Об этом сообщило «РИА Новости» в понедельник, 17 июня.

Происшествия Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы Пожар в одном из жилых домой на севере Москвы унес жизни двоих человек.

Здоровье Хабиров пошутил о высокой рождаемости в Бурзянском районе На совещании в правительстве Башкортостана временно исполняющий обязанности главы РБ Радий Хабиров в очередной раз поднял проблему нехватки врачей в сельской местности.

Наука Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и компания Adobe создали нейросеть, которая может не только определять фотошоп на изображениях, но и предполагать, как выглядел снимок в оригинале.

Футбол «Зенит» не станет продлевать контракт с Лодыгиным По словам Медведева, Лодыгин покинет клуб после 30 июня, когда у него истечёт контракт с "Зенитом".

Шоу-бизнес 14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет 14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.

Происшествия В Челябинской области столкнулись битумовоз и грузовик Битумовоз столкнулся с грузовым автомобилем на федеральной автодороге М-5 "Урал" в Челябинской области, обе машины загорелись, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Происшествия Самолет с неисправной системой кондиционирования сел в «Шереметьево» Самолет компании «Аэрофлот», у которого во время полета дала сбой система кондиционирования, благополучно совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево».

Экономика Сотрудников «Тинькофф банка» попросили не называть свое место работы банком На просьбу объяснить, в чем негативные коннотации у слова «банк», представитель «Тинькофф» заявил, что Хьюз не говорил, что «банк» – плохое слово, он имел в виду, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».

Армия и оружие Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс» Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.

Музыка Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".

Авто В «Яндекс.Такси» появился поиск машины по всем тарифам сразу У «Яндекс.Такси» есть разные тарифы, самый дешёвый из них — «Эконом». При заказе такси приложение предлагает выбрать тариф.

Общество «Сахалинская универсальная ярмарка» приглашает участников Ярмарочно-выставочная деятельность на "Сахалинской универсальной ярмарке" будет поделена на сектора: "Барахолка" — торговля без границ.

Транспорт Алексей Цыденов: «Перегруженные машины убивают нам дороги на миллиард» Экономят свои две тысячи рублей за проезд по дороге, а перегруженные машины убивают нам дороги на миллиард.

Политика Лолита ответила на скандал с шуткой о Крыме Напомним, Никитенко вспомнила старую шутку Александра Цекало, которая прозвучала в новогодней программе 1999 года.

Экономика «Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").

Общество В России появится новая маркировка продуктов Новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах.

Общество Никита Михалков планирует запустить сеть винных ресторанов Dodici Wine & Kitchen — не первая попытка Никиты Михалкова запустить собственную ресторанную сеть.