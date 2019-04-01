Политика
В ДНР усомнились в возможности диалога с ЗеленскимRT на русском вчера в 18:23
В самопровозглашённой Донецкой народной республике усомнились в возможности диалога с шоуменом Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах на Украине. Об этом рассказал заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».
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Явка на выборах президента Украины превысила показатель 2014 года
Для сравнения, явка на последних президентских выборах, в 2014 году, по состоянию на 15:00 составляла порядка 40%.
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Финансовые проблемы НПФ отразились на счетах миллионов клиентов
Финансовые проблемы НПФ отразились на счетах миллионов клиентов По итогам 2018 года совокупная доходность крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) оказалась существенно меньше инфляции.
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Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
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Обновлено вчера в 22:24
Технологии
СМИ сообщили об утечке личных данных россиян через кассовые аппараты
Мониторинг кассовой техники в РФ выявил мошеннические манипуляции, направленные на сбор персональных данных клиентов.
Обновлено вчера в 21:33
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В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
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Политика
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Обновлено вчера в 22:45
Политика
Лига арабских государств осудила решение Трампа по Голанам
"Решение США по Голанам не имеет никакой юридической силы, никто из членов СБ ООН, в том числе союзники США, не поддержали его", - подчеркнул генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт.
Обновлено вчера в 20:40
Финансы
Ученые выявили сокращение рынка нелегальных операций в России
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Назначен начальник управления культуры Челябинска
На первом апрельском аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Владимир Елистратов официально представил Элеонору Халикову в новом статусе, как начальника управления культуры, без приставки «и.о.». Соответствующий документ был подписан на прошлой неделе.
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Путешествия
Россияне назвали самых воспитанных туристов
Японцы, немцы и французы считаются самыми воспитанными и вежливыми туристами.
Обновлено в 00:48
Политика
Профильный комитет Думы рекомендовал не признавать выборы на Украине
Комитет Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал депутатам принять заявление о непризнании результатов выборов президента Украины.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Газовики показали коммунальный хаос в квартирах екатеринбуржцев
Встречаются квартиры, заваленные мусором под потолок.
Обновлено в 00:28
Музыка
Илон Маск выпустил свой первый рэп-сингл
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Общество
Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ
Обновлено вчера в 08:09
Политика
Зеленский обратился к гражданам Украины с заявлением
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский обратился к избирателям после закрытия участков.
Обновлено вчера в 13:22
Экономика
Доходы Порошенко за год выросли в 95 раз
Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли более чем в 95 раз по сравнению с 2017 годом.
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Авто
Почему АвтоВАЗ игнорирует использование гидромеханических «автоматов»
Обновлено вчера в 05:03
Общество
Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами
Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами ГИБДД хочет усилить контроль за автошколами.
Обновлено вчера в 18:59
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Аллергия на wi-fi. Люди жалуются, наука отрицает
Примерно полтора процента людей испытывают дискомфорт и плохое самочувствие при использовании мобильных телефонов, wi-fi, находясь вблизи вышек сотовой связи.
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В России стартовал весенний призыв
С 1 апреля в России начался весенний призыв, в ходе которого армию пополнят 135 тыс. человек, сообщает Минобороны.
Обновлено в 01:41
Автоспорт
Леклер потерял скорость не из-за генератора MGU-H
Глава «Феррари» Маттиа Бинотто опроверг информацию, что проблемы Шарля Леклера в ходе гонки были связаны с отказом генератора тепловой энергии MGU-H.
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Мужчина с ножом напал на людей в Лондоне
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Экономика
Кто такой Ларри Кадлоу и почему он оказывает давление на ФРС?
Кадлоу отметил, что ФРС стоит снизить ставки с учетом данной ситуации. Кроме того, он также заявил о слабом состоянии мировой экономики.
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Политика
Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине
2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
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Названы самые популярные у иностранцев города России
Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Огласили предварительные результаты выборов президента Украины
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Владимир Зеленский обходит действующего президента Петра Порошенко в первом туре выборов главы Украины.
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Армия и оружие
Отряд кораблей ТОФ отправился из Владивостока в дальний поход
Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока.
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Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу в 2018 году
Чистый импорт российского СПГ странами Европы в 2018 году составил 4,4 млн т, тогда как США поставили в ЕС 2,7 млн т сжиженного газа.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Петиция за отмену Brexit собрала больше 6 млн подписей
Петиция с требованием отмены Brexit и сохранения членства Великобритании в составе Евросоюза в воскресенье преодолела отметку в 6 млн собранных подписей.
Обновлено вчера в 15:36