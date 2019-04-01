В ДНР усомнились в возможности диалога с ЗеленскимRT на русском вчера в 18:23

В самопровозглашённой Донецкой народной республике усомнились в возможности диалога с шоуменом Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах на Украине. Об этом рассказал заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским

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