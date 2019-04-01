Политика
В ДНР усомнились в возможности диалога с ЗеленскимРИА Новости 17:57
Донецкая народная республика вряд ли пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах президента Украины, заявил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:18, Ашберн
Политика
Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторону
Ранее эксперты неоднократно отмечали, что до 40% поддерживающих лидера президентской гонки Владимира Зеленского - молодежь до 35 лет.
Обновлено в 13:51
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев российские города
Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.
Обновлено в 17:02
Политика
Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского
Российский актер Иван Охлобыстин заявил, что прощает шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, назвавшего его и Михаила Пореченкова «идиотами».
Обновлено в 20:43
Экономика
С 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2%
В России с первого апреля на 2% вырос средний размер социальной пенсии, пишет ТАСС.
Обновлено в 20:48
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета совладельца S7
В воскресенье, 31 марта, при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) потерпел крушение частный бизнес-джет Epic-LT, перевозивший руководство авиакомпании S7.
Обновлено в 19:32
Политика
Саакашвили призвал поддержать Зеленского
Обновлено в 14:23
Армия и оружие
В Литве начнут строительство ДЭПЛ «Baltijos Audra» с гиперзвуковым оружием
Субмарину "Baltijos Audra" планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами RVJ-M (Rėkia virš jūros – модернизированный вариант).
Обновлено в 17:30
Армия и оружие
Взаимный контроль укрепляет доверие
Наблюдательный полёт, максимальная дальность которого составит 1800 км, будет выполняться в период с 1 по 5 апреля с испанского аэродрома открытого неба Гетафе по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а испанские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.
Обновлено в 18:30
Экономика
Заместитель главы ФАС Сергей Пузыревский о реформе регулирования госмонополий
Заместитель главы ФАС Сергей Пузыревский о реформе регулирования госмонополий Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доработала и внесла в правительство обсуждавшийся более пяти лет законопроект, меняющий определение и регулирование госмонополий, которые власти считают естественными.
Обновлено в 18:59
Спорт
Миронова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону
Биатлонистка Светлана Миронова одержала победу в гонке с общего старта на 12,5 км на чемпионате России, который проходит в Тюмени.
Обновлено в 05:11
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix
В работе сервиса Netflix, который распространяет фильмы и сериалы посредством потокового видео, в ночь с 30 на 31 марта произошел сбой в нескольких странах мира.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:35
Финансы
Ученые выявили сокращение рынка нелегальных операций в России
Ученые считают, что такое сокращение может быть связано с тем, что в России сократилось число банков, проводивших нелегальные операции.
Обновлено в 13:00
Здоровье
От волчанки до рака: Пять кожных сигналов опасных заболеваний
Появление толстых розовато-красных чешуйчатых пятен на коже (в основном, на лице) может быть спровоцировано заболеванием аутоиммунной системы - волчанкой, когда нарушается нормальное функционирование иммунной системы, в результате чего вырабатываются антитела к клеткам собственной соединительной ткани организма.
Обновлено в 01:04
Происшествия
Американского рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе
В США в Лос-Анджелесе застрелен 33-летний рэп-исполнитель Эрмиас Асгхедом, выступавший под псевдонимом Nipsey Hussle.
Обновлено в 21:08
Политика
Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле
Глава МИД Росси Сергей Лавров заявил, что российские военные, прибывшие в Венесуэлу, находятся в республике на законных снованиях и обеспечивают обслуживание поставленной военной техники.
Обновлено в 11:08
Политика
Бразилия решила открыть торговое представительство в Иерусалиме
Бразилия открывает в Иерусалиме свое торговое представительство, которое будет функционировать как часть ее посольства в Израиле, остающегося в Тель-Авиве, сообщили власти обеих стран.
Обновлено в 14:49
Интернет
Цукерберг выступает за регулирование Интернета
В целом Цукерберг предлагает создать единые правила с целью более правильного регулирования, так как сейчас сложно понять, какую рекламу можно считать политической, а какую нет.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Пожар охватил склады и офисное здание на северо-западе Москвы
Площадь возгорания пока оценивается в 400 квадратных метров. В Москве на улице 3 Хорошевская, 19/3, полыхает крыша склада.
Обновлено в 20:45
Армия и оружие
Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из России
Обновлено в 12:46
Политика
Тимошенко отказалась верить в выход Порошенко во второй тур
Обновлено в 13:55
Армия и оружие
Раскрыта смертельная опасность нацистского ракетного истребителя
Немецкий ракетный истребитель-перехватчик Messerschmitt Me 163 был смертельно опасен для его пилотов.
Обновлено вчера в 20:43
Армия и оружие
The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24
Обновлено в 10:00
Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огонь
Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено в 19:44
Космос
Телескоп «Хаббл» зафиксировал самоуничтожение гигантского астероида
Необычное поведение объекта зафиксировал телескоп "Хаббл" - астероид начал вращаться вокруг свой оси и впал в состояние "предсмертной агонии", как сообщили ученые.
Обновлено 29 марта в 19:01
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с "Уфой" в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:32