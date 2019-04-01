Политика

В ДНР усомнились в возможности диалога с ЗеленскимРИА Новости 17:57

Донецкая народная республика вряд ли пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах президента Украины, заявил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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ДНР: с Зеленским не получится никакого диалога

Новостной фронт19:01

В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским

РБК18:29

ДНР: диалог с Зеленским вряд ли возможен

Московский Комсомолец18:13

В ДНР заявили о невозможности диалога с Зеленским в случае его победы на выборах

ТАСС18:21

ДНР: Никакого диалога народной республики с Зеленским не будет

Украина.ру18:15

В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским

RT на русском18:23

В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским

РИА Новости17:57
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Политика

Экзит-пол: Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины

Обновлено в 13:14
Политика

Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторону

Ранее эксперты неоднократно отмечали, что до 40% поддерживающих лидера президентской гонки Владимира Зеленского - молодежь до 35 лет.
Обновлено в 13:51
Путешествия

Названы самые популярные у иностранцев российские города

Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.
Обновлено в 17:02
Политика

Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского

Российский актер Иван Охлобыстин заявил, что прощает шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, назвавшего его и Михаила Пореченкова «идиотами».
Обновлено в 20:43
Экономика

С 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2%

В России с первого апреля на 2% вырос средний размер социальной пенсии, пишет ТАСС.
Обновлено в 20:48
Происшествия

Опубликовано видео с места крушения самолета совладельца S7

В воскресенье, 31 марта, при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) потерпел крушение частный бизнес-джет Epic-LT, перевозивший руководство авиакомпании S7.
Обновлено в 19:32
Политика

Саакашвили призвал поддержать Зеленского

Обновлено в 14:23
Армия и оружие

В Литве начнут строительство ДЭПЛ «Baltijos Audra» с гиперзвуковым оружием

Субмарину "Baltijos Audra" планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами RVJ-M (Rėkia virš jūros – модернизированный вариант).
Обновлено в 17:30
Армия и оружие

Взаимный контроль укрепляет доверие

Наблюдательный полёт, максимальная дальность которого составит 1800 км, будет выполняться в период с 1 по 5 апреля с испанского аэродрома открытого неба Гетафе по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а испанские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.
Обновлено в 18:30
Экономика

Заместитель главы ФАС Сергей Пузыревский о реформе регулирования госмонополий

Заместитель главы ФАС Сергей Пузыревский о реформе регулирования госмонополий Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доработала и внесла в правительство обсуждавшийся более пяти лет законопроект, меняющий определение и регулирование госмонополий, которые власти считают естественными.
Обновлено в 18:59
Спорт

Миронова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону

Биатлонистка Светлана Миронова одержала победу в гонке с общего старта на 12,5 км на чемпионате России, который проходит в Тюмени.
Обновлено в 05:11
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix

В работе сервиса Netflix, который распространяет фильмы и сериалы посредством потокового видео, в ночь с 30 на 31 марта произошел сбой в нескольких странах мира.
Обновлено вчера в 22:37
Политика

Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:35
Финансы

Ученые выявили сокращение рынка нелегальных операций в России

Ученые считают, что такое сокращение может быть связано с тем, что в России сократилось число банков, проводивших нелегальные операции.
Обновлено в 13:00
Здоровье

От волчанки до рака: Пять кожных сигналов опасных заболеваний

Появление толстых розовато-красных чешуйчатых пятен на коже (в основном, на лице) может быть спровоцировано заболеванием аутоиммунной системы - волчанкой, когда нарушается нормальное функционирование иммунной системы, в результате чего вырабатываются антитела к клеткам собственной соединительной ткани организма.
Обновлено в 01:04
Происшествия

Американского рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе

В США в Лос-Анджелесе застрелен 33-летний рэп-исполнитель Эрмиас Асгхедом, выступавший под псевдонимом Nipsey Hussle.
Обновлено в 21:08
Политика

Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле

Глава МИД Росси Сергей Лавров заявил, что российские военные, прибывшие в Венесуэлу, находятся в республике на законных снованиях и обеспечивают обслуживание поставленной военной техники.
Обновлено в 11:08
Политика

Бразилия решила открыть торговое представительство в Иерусалиме

Бразилия открывает в Иерусалиме свое торговое представительство, которое будет функционировать как часть ее посольства в Израиле, остающегося в Тель-Авиве, сообщили власти обеих стран.
Обновлено в 14:49
Интернет

Цукерберг выступает за регулирование Интернета

В целом Цукерберг предлагает создать единые правила с целью более правильного регулирования, так как сейчас сложно понять, какую рекламу можно считать политической, а какую нет.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Пожар охватил склады и офисное здание на северо-западе Москвы

Площадь возгорания пока оценивается в 400 квадратных метров. В Москве на улице 3 Хорошевская, 19/3, полыхает крыша склада.
Обновлено в 20:45
Армия и оружие

Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из России

Обновлено в 12:46
Политика

Тимошенко отказалась верить в выход Порошенко во второй тур

Обновлено в 13:55
Армия и оружие

Раскрыта смертельная опасность нацистского ракетного истребителя

Немецкий ракетный истребитель-перехватчик Messerschmitt Me 163 был смертельно опасен для его пилотов.
Обновлено вчера в 20:43
Армия и оружие

The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24

Обновлено в 10:00
Происшествия

По протестующим в Венесуэле открыли огонь

Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено в 19:44
Происшествия

Во Владивостоке из-за тумана задерживаются свыше 15 рейсов

Обновлено в 20:49
Хоккей

Вратарь «Коламбуса» Бобровский в девятый раз в сезоне сыграл на ноль

Обновлено в 20:47
Космос

Телескоп «Хаббл» зафиксировал самоуничтожение гигантского астероида

Необычное поведение объекта зафиксировал телескоп "Хаббл" - астероид начал вращаться вокруг свой оси и впал в состояние "предсмертной агонии", как сообщили ученые.
Обновлено 29 марта в 19:01
Политика

Тимошенко и Зеленский ведут переговоры об объединении во втором туре

Обновлено в 12:59
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с "Уфой" в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:32
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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Эдуард Александрович Басурин
Военный деятель
Военный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики, заместитель командующего корпусом Минобороны республики с 2015 года. Полковник Вооружённых сил ДНР.
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