В ДНР усомнились в возможности диалога с ЗеленскимРИА Новости 17:57

Донецкая народная республика вряд ли пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах президента Украины, заявил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским

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