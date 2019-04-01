Политика

В ДНР усомнились в возможности диалога с ЗеленскимРИА Новости 17:57

Донецкая народная республика вряд ли пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах президента Украины, заявил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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В ДНР считают невозможным диалог с Зеленским

Комсомольская правда21:24

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В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским

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В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским

РБК18:29

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ДНР: диалог с Зеленским вряд ли возможен

Московский Комсомолец18:13

В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским

РИА Новости17:57
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Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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Эдуард Александрович Басурин
Военный деятель
Военный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики, заместитель командующего корпусом Минобороны республики с 2015 года. Полковник Вооружённых сил ДНР.
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