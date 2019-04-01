Политика
В ДНР усомнились в возможности диалога с ЗеленскимРИА Новости 17:57
Донецкая народная республика вряд ли пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах президента Украины, заявил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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Договор о дружбе между Россией и Украиной прекратил действие
С 1 апреля прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
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Королева Великобритании Елизавета II откажется от управления автомобилем на дорогах общего пользования.
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В штабе Тимошенко заявили о нападении на главу комиссии от их партии
Председателя участковой комиссии от партии «Батькивщина», лидер которой Юлия Тимошенко участвует в выборах президента Украины, избили во время подсчета голосов в Киевской области.
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Названы регионы РФ с самыми высокими и низкими зарплатами в провинции
Самые высокие зарплаты в средних и малых городах России зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке.
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Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки второго этапа сезона - Гран-при Бахрейна.
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Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра прокомментировала рисунок актера Джима Керри, на котором "изображен" ее дед.
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Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.
Обновлено в 19:25
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Политика
Президент Алжира собирается объявить об отставке
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Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
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