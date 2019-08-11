«Сегодня в 11.10 нашими подразделениями ПВО уничтожен ударный беспилотный летательный аппарат, несший на себе гранату ВОГ-17», — сообщает официальный сайт оперативного командования ДНР. народная милиция ДНР Военные ДНР говорят, что дрон с гранатой летел в обход их позиций, в сторону населенного пункта Ленинское.

В ДНР уничтожили украинский беспилотник с гранатой

Футбол ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Сочи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол «Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в первом туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" на домашней арене победил "Челси" со счетом 4:0 в рамках первого тура Английской премьер-лиги.

Шоу-бизнес Майли Сайрус застали за поцелуем с девушкой после развода с Хемсвортом Майли Сайрус заметили целующейся с блогером Кейтлин Картер, после того как стало известно, что певица развелась с мужем — актёром Лиамом Хемсвортом.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.

Политика В МИД Украины выразили протест в связи с поездкой Путина в Крым Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым.

Происшествия Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.

Общество «Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.

Армия и оружие В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА Американское издание The National Interest оценило перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), отметив, что он станет бомбардировщиком шестого поколения.

Происшествия В акватории Черного моря загорелось рыболовецкое судно Пожар произошел на рыболовецком судне в Черном море, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Общество Новые правила любительской рыбалки введут в России Новые правила любительской рыбалки начнут действовать в России, о них 7 августа рассказал замминистра сельского хозяйства, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Политика Медведев прилетел в Туркменистан Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня прибыл в Туркменистан, где завтра в национальной туристической зоне "Аваза" в Туркменбаши на побережье Каспия пройдет I Каспийский экономический форум.

Общество Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая.

Шоу-бизнес Ольгу Бузову в Анапе остановили поклонники Поклонники Ольги Буровой нарисовали большие растяжки и поджидали певицу на трассе, ведущей в Адлер.

Происшествия Под Волгоградом из психбольницы сбежали двое осужденных В Волгоградской области из областной психиатрической больницы №1 сбежали двое пациентов, находящихся там на принудительном лечении.

Политика РКН потребовал от Google не рекламировать незаконные акции в YouTube В воскресенье Роскомнадзор потребовал от Google прекратить практику рекламы несанкционированных массовых мероприятий на видеохостинге YouTube.

Общество Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.

Происшествия На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.

Политика В Раде посоветовали Зеленскому придерживаться нейтралитета Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо придерживаться нейтралитета между Россией и США.

Общество Канадская журналистка рассказала о «равнодушии» участников митинга в Москве Канадская журналистка Ева Барлетт, комментируя согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве, заявила, что никогда раньше не видела «настолько равнодушных протестующих».

Финансы Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

Здоровье Этот продукт снизит давление без таблеток Ежедневное употребление орехов кешью снижает риск развития инсульта, гипертонии и ишемической болезни сердца.

Авто В Подмосковье сфотографировали очень редкую «Волгу» Читатель "РГ" сфотографировал редкую "Волгу". ГАЗ-3111 с номерами Нижегородской области засняли на Осташковском шоссе в Подмосковье.

Происшествия Не менее 20 человек пострадали при столкновениях на Храмовой горе На Храмовой горе в Иерусалиме сегодня, 11 августа, произошли столкновения между мусульманами и силами израильской полиции.

Здоровье Названы указывающие на снижение иммунитета признаки В Минздраве назвали признаки, сигнализирующие о снижении иммунитета.