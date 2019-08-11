Сотрудники Народной милиции ДНР сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ, на который была подвешена граната. "В 11:10 11 августа нашими подразделениями уничтожен ударный БПЛА, несший на себе гранату ВОГ-17", говорится в заявлении. Целью дрона был, предположительно, населенный пункт Ленинское.

Над ДНР сбили украинский беспилотник с гранатой

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