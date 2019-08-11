Армия и оружие
В ДНР уничтожили украинский беспилотник с гранатойРамблер 10:29
«Сегодня в 11.10 нашими подразделениями ПВО уничтожен ударный беспилотный летательный аппарат, несший на себе гранату ВОГ-17», — сообщает официальный сайт оперативного командования ДНР. народная милиция ДНР Военные ДНР говорят, что дрон с гранатой летел в обход их позиций, в сторону населенного пункта Ленинское.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:57, Вашингтон
Спорт
Терновой стал третьим на чемпионате Европы в прыжках в воду с вышки
Российский спорстмен Руслан Терновой занял третье место в прыжках с вышки на завершившемся чемпионате Европы по прыжкам в воду.
Обновлено в 12:53
Происшествия
На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Здоровье
6 вещей, которые врач не имеет права делать на приеме
В законе четко прописано, что медработники не имеют права отказать тем, кому требуется экстренная помощь.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
Стали известны имена сотрудников, погибших при ЧП под Архангельском
Госкорпорация "Росатом" опубликовала имена сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), погибших при ЧП в Архангельской области.
Обновлено в 12:27
Общество
«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике
Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено вчера в 05:41
Космос
Робот «Фёдор» стал пилотом космического корабля «Союз МС»
Российского робота "Фёдор", отправляющегося 22 августа на Международную космическую станцию (МКС), перенесли в пилотируемый космический корабль "Союз МС".
Обновлено в 12:41
Происшествия
Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28
Ранее из потенциально опасных районов на востоке Китая было эвакуировано более 1 млн человек.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Стоявшие в очереди за бургерами устроили перестрелку в Петербурге
Стоявшие в очереди за бургерами устроили перестрелку в Петербурге Участники конфликта схвачены полицией.
Обновлено в 12:48
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Здоровье
Студентка умерла от «синдрома Юлии Началовой»: посинели конечности, онемел рот
С недавних пор некоторые медики даже стали называть подобное состояние «синдромом Юлии Началовой» — артистка также стремительно умерла от сепсиса.
Обновлено в 09:26
Гаджеты
В Сети появились рендеры флагманского смартфона LG
Компания LG в скором времени презентует новейший флагманский смартфон, который станет преемником для модели.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
Сирийская армия освободила стратегический город в Идлибе, сообщили СМИ
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Футбол
«Локомотив» разгромил «Урал» и поднялся на второе место в РПЛ
Благодаря победе "Локомотив" с десятью очками поднялся на второе место.
Обновлено в 11:52
Общество
СМИ раскрыли доходы российских блогеров
Обновлено в 07:37
Здоровье
Эксперт разъяснил уровень радиационной угрозы в Северодвинске после ЧП на полигоне
Напомним, в четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием.
Обновлено в 11:16
Политика
Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым
Обновлено в 05:09
Происшествия
Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Более 100 разведчиков совершили прыжок с парашютом на воду в Псковской области
В Псковской области более 100 разведчиков бригады специального назначения Западного военного округа выполнили прыжок с парашютом на воду.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В Москве сотрудники Следственного комитета пришли с обыском к члену партии «Яблоко» Валерию Костенку
Сам Костенок, который является сотрудником штаба кандидата в Мосгордуму Кирилла Гончарова, сказал сайту "МБХ-Медиа", что прямо сейчас ломают дверь в его квартиру.
Обновлено в 08:04
Финансы
Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам
Как указывает агентство, Россия имеет шанс вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов.
Обновлено в 06:05
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
В Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией
Новые демонстрации, в ходе которых произошли жесткие столкновения людей с полицией, прошли в Гонконге. об этом сообщает People Отмечается, что протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.
Обновлено в 10:45
Футбол
Кечинов: «Спартак» потеряет очки в матче с «Ахматом»
Обновлено в 04:35