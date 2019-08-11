«Сегодня в 11.10 нашими подразделениями ПВО уничтожен ударный беспилотный летательный аппарат, несший на себе гранату ВОГ-17», — сообщает официальный сайт оперативного командования ДНР. народная милиция ДНР Военные ДНР говорят, что дрон с гранатой летел в обход их позиций, в сторону населенного пункта Ленинское.

В ДНР уничтожили украинский беспилотник с гранатой

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