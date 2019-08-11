Ударный беспилотник Вооруженных сил Украины уничтожен перед попыткой сбросить боеприпас на село Ленинское на юге республики. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР. Отмечается, что подразделения ПВО республики уничтожили ударный беспилотный летательный аппарат, который нес на себе гранату ВОГ-17.

В ДНР сообщили об уничтожении ударного беспилотника ВСУ

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