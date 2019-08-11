Армия и оружие
В ДНР сообщили об уничтожении ударного беспилотника ВСУМосковский Комсомолец 06:15
Ударный беспилотник Вооруженных сил Украины уничтожен перед попыткой сбросить боеприпас на село Ленинское на юге республики. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР. Отмечается, что подразделения ПВО республики уничтожили ударный беспилотный летательный аппарат, который нес на себе гранату ВОГ-17.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:28, Вашингтон
Происшествия
Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
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Происшествия
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Армия и оружие
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Со сцены на проспекте Сахарова прозвучали требования свободных и честных выборов.
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Обновлено вчера в 13:38
Экономика
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По старым долгам Россияне старшего возраста имеют в три раза большую долю просрочки по потребкредитам, чем молодые люди, следует из данных НБКИ по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено 09 августа в 17:01
Наука
Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом
Обновлено в 12:30
Авто
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Читатель "РГ" сфотографировал редкую "Волгу". ГАЗ-3111 с номерами Нижегородской области засняли на Осташковском шоссе в Подмосковье.
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Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском
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Армия и оружие
Сирийская армия окружила форпост боевиков в Идлибе
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Экономика
В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефти
Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.
Обновлено в 09:34
Экономика
Россияне чаще вносят наличные через банкоматы, чем снимают
Жители России в четыре раза чаще используют банкоматы для внесения денег, чем для их снятия.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Депутат Рады: города на Украине живут за счет наследия СССР
Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев обнародовал на своей странице в Фейсбук поздравление с Денм строителя, в котором также заявил, что страна по большому счету существует за счет того наследия, которое ей досталось от Советского союза.
Обновлено в 17:14
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Происшествия
Адвокат волонтера от «Яблока» заявил о признании им вины за беспорядки
Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок признал вину в связи с участием в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 15:57
Общество
ФНС назвала число зарегистрированных самозанятых россиян
Число граждан России, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. человек.
Обновлено в 14:00
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
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