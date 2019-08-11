Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении украинского ударного беспилотникаТАСС 08:10
По данным пресс-службы, украинская армия пыталась провести беспилотник на территорию республики. В Народной милиции считают, что основной целью киевских силовиков был мирный населенный пункт Ленинское.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:03, Вашингтон
Происшествия
Любители бургеров устроили драку со стрельбой в Петербурге
В Санкт-Петербурге в сети быстрого питания произошла драка со стрельбой, инцидент попал в объектив камер наблюдения, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:32
Волейбол
Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020
Мужская сборная России по волейболу завоевала право выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио, выиграв отборочную группу Е.
Обновлено в 14:06
Политика
В МИД Украины выразили протест в связи с поездкой Путина в Крым
Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено в 18:39
Общество
СМИ раскрыли доходы российских блогеров
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Наука
Крупнейшие в мире лягушки строят пруды для своего потомства
Третий тип - лягушки очищают впадины мелководья от крупных камней, перемещая их к краю и создавая круговой пруд.
Обновлено 09 августа в 03:20
Происшествия
В Санкт-Петербурге погиб 15-летний футболист системы «Зенита»
Защитник ДФК «Зенит-84» Максим Давлатов погиб на железнодорожных путях в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 16:01
Финансы
Рубль нашел поддержку у мировых центробанков
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал август крайне негативно, успев потерять буквально за неделю более 2 процентов как к доллару, так и к евро.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Депутат Госдумы связал непогоду в России с климатическим оружием
Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что причиной неблагоприятных погодных условий в России могло стать «испытание климатического оружия вашингтонским обкомом».
Обновлено вчера в 12:23
Космос
Роскосмос запатентовал саморазлагающийся спутник
Обновлено 09 августа в 21:00
Политика
В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке
Обновлено вчера в 02:41
Армия и оружие
Вице-адмирал увидел в прогнозах военного эксперта США о войне с РФ голливудский сценарий
Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в эфире НСН удивился предположениям военного эксперта США, который возможным предлогом для начала боевых действий против России в Черном море назвал подрыв американского корабля на мине времен Второй мировой войны.
Обновлено в 07:02
Политика
Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено в 13:15
Музыка
Дженнифер Лопес устраивает в Петербурге вечеринку
Певица и актриса Дженнифер Лопес даст сегодня концерт в петербургском СКК.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно Российские правозащитники намерены добиваться идентификации и привлечения к ответственности сотрудников полиции, которые в субботу ударили задержанную в центре Москвы Дарью Сосновскую.
Обновлено в 17:57
Армия и оружие
NI оценил российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Журналист The National Interest Марк Эпископос оценил перспективный российский бомбардировщик ПАК ДА, работа над которым уже ведется.
Обновлено в 10:50
Политика
Во Франции потребовали долги царской России
Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.
Обновлено 09 августа в 04:43
Общество
В российских колледжах исчезнут около 100 профессий
С 1 сентября 2020 года в российских колледжах из перечня профессий и специальностей вычеркнут почти 100 наименований.
Обновлено в 16:47
Кино
Новый фильм Тарантино поставил рекорд в первый день проката в России
ИА «Ореанда-Новости» Новый фильм режиссёра «Бешеных псов» и «Криминального чтива» в первый же день премьеры в России собрал 125 миллионов рублей, что стало рекордом.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия
Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках
Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.
Обновлено в 17:01
Экономика
Россия занимает второе место по поставкам СПГ в Европу
В 2018 году поставки российского трубопроводного газа составили рекордные 201,9 млрд кубометров.
Обновлено в 18:32
Наука
Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53