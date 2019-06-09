Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУГазета.Ru 16:46
В ведомстве подчеркнули, что ополченцы ДНР открыли ответный огонь и уничтожили противника минометным расчетом и БМП-2. Ранее сообщалось, что в ДНР обвинили ВСУ в обстреле мечети с верующими.
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с чего всё началось
Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики открыли огонь в ответ на минометный обстрел жилых кварталов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили в субботу журналистам в Народной милиции ДНР.РИА Новости15:20
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