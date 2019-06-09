В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУГазета.Ru 16:46

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики открыли огонь в ответ на минометный обстрел жилых кварталов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили в субботу журналистам в Народной милиции ДНР.

с чего всё началось

В ведомстве подчеркнули, что ополченцы ДНР открыли ответный огонь и уничтожили противника минометным расчетом и БМП-2. Ранее сообщалось, что в ДНР обвинили ВСУ в обстреле мечети с верующими.

В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ

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