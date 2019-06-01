Армия и оружие
В ДНР сообщили об уничтожении миномётного расчёта ВСУРИА Новости 15:20
Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики открыли огонь в ответ на минометный обстрел жилых кварталов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили в субботу журналистам в Народной милиции ДНР.
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Происшествия
Дело Голунова передано в столичный главк МВД
Руководитель пресс-службы московской полиции Юрий Титов сообщил, что уголовное дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков, передано для расследования в главное управление МВД по Москве.
Обновлено в 17:18
Происшествия
Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб
Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено в 09:58
Футбол
Сборная Турции обыграла Францию в матче отбора Евро-2020
Действующие чемпионы мира футболисты сборной Франции уступили на выезде команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 16:47
Происшествия
В Москве неизвестные похитили у четырёх человек около 12 млн рублей
«После чего, угрожая баллончиком с неустановленной жидкостью, из неустановленного оружия произвели выстрелы в сторону указанных лиц, открыто похитили сумку, в которой находились денежные средства в сумме около 12 млн рублей, принадлежащие компании, занимающейся торговлей табачной продукцией, скрылись», — рассказали в полиции.
Обновлено в 16:42
Политика
Поезда по Крымскому мосту запустят раньше срока — глава Крыма
Есть вероятность, что поезда по Крымскому мосту пойдут раньше срока, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов 8 июня журналистам на полях Петербургского международного экономического форума 2019.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Футбол
Буффон ведет переговоры с «Пармой»
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова борется с лишним весом
Артистка уверена, что каждый человек должен бороться со своей ленью.
Обновлено в 15:00
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время турне в Японии
Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь
Актер Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь.
Обновлено в 11:56
Футбол
Сборная России по футболу одержала крупнейшую победу в истории
Сборная России по футболу одержала крупнейшую победу в истории в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес
Дочке Ларисы Гузеевой пришлось оправдаться за «грызню» с мамой
Зрителей удивило, как телеведущая общается с Ольгой. С недавних пор Лариса Гузеева работает вместе со своей дочкой.
Обновлено в 12:00
Футбол
Евро-2020. Футболисты Бельгии обыграли соперников из Казахстана
У сборных России и Шотландии – по 6 очков, у Кипра и Казахстана – по 3, сборная Сан-Марино очков пока не набрала.
Обновлено в 16:59
Армия и оружие
Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Обновлено в 15:21
Происшествия
В армянском монастыре Ахпат возник пожар
Пожар возник в субботу вечером на территории армянского монастырского комплекса Ахпат, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
Обновлено в 17:26
Армия и оружие
Удар российской авиации по боевикам в Сирии сняли на видео
Ранее, 7 июня, сообщалось, что российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено в 09:31
Общество
Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ
«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено в 11:46
Политика
Российских журналистов не пустили на форум в Литве
Журналистов "Известий" не пустили на открывшийся в Литве форум "Свободная Россия", сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства.
Обновлено в 16:14
Политика
Крымский мост поразил делегацию из ЕС
Делегация общественников из стран Евросоюза была впечатлена масштабами строительства Крымского моста.
Обновлено в 05:58
Футбол
Гризманн определился с продолжением карьеры
Обновлено в 10:45
Происшествия
В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте
Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:01
Автоспорт
Гонщик «Феррари» Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
Немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в квалификации Гран-при Канады.
Обновлено в 15:37
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 07:33
Гаджеты
Обновление улучшило работу камеры в Huawei P30 Pro
Недавно компания Huawei выпустила обновление для смартфона Huawei P30 Pro, которое добавило режим одновременной съёмки видео через главную камеру и через телеобъектив.
Обновлено в 10:47
Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Политика
Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб
Обновлено в 13:15