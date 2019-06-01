В ДНР сообщили об уничтожении миномётного расчёта ВСУРИА Новости 15:20

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики открыли огонь в ответ на минометный обстрел жилых кварталов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили в субботу журналистам в Народной милиции ДНР.

В ДНР сообщили об уничтожении миномётного расчёта ВСУ

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