В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРККоммерсантъ 14:31

Съемочная группа Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) попала под обстрел в районе села Спартак под Донецком, сообщили в управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК

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