Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРККоммерсантъ 14:31

Съемочная группа Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) попала под обстрел в районе села Спартак под Донецком, сообщили в управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
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В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК

Коммерсантъ14:31

Съёмочная группа ВГТРК попала под снайперский обстрел в ДНР

RT на русском12:54

Снайпер ВСУ обстрелял съемочную группу ВГТРК под Донецком

Газета.Ru13:19

В ДНР сообщили, что съемочная группа ВГТРК попала под обстрел под Донецком

ТАСС13:13

Прицельный огонь: украинский снайпер атаковал журналистов ВГТРК

Вести.Ru12:55

В ДНР сообщили о попавших под обстрел в Донбассе журналистах ВГТРК

РБК14:27

Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе

РИА Новости12:43
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Политика

Это агония: зачем попытались отменить выборы на Украине

Почему-то целая толпа российских политологов и политтехнологов, облизывающихся при воспоминаниях о бюджетах 90-х, начала интенсивно объяснять российский интерес к украинским выборам "завистью к украинской демократии" и "завистью к чужой свободе".
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В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
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У первенца Меган Маркл и принца Гарри появилось прозвище

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Минтранс предлагает делить водителей на профессионалов и любителей

Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов.
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Армия и оружие

В Ливии заявили о тяжелых боях под Триполи

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Дивеев получил тяжелое сотрясение мозга, Бекао травмировал голеностоп

У Дивеева тяжелое сотрясение мозга, а у Бекао травма голеностопа, будет проходить обследование, — сообщил Бабаев.
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Первый бой UFC в Санкт-Петербурге закончился нокаутом

Противостояние Мустафаева и Физиева открыло UFC Fight Night в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
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Политика

На Украине дали оценку возможному снятию Зеленского с выборов

Директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что в случае, если суд удовлетворит иск об отмене регистрации Владимира Зеленского с кандидата на пост президента, то это станет самоубийством действующей власти.
Обновлено в 13:30
Спорт

Загитова показала свою олимпийскую программу на шоу Тутберидзе

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Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ

Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
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Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
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Ранее было опубликовано видео потасовки, а сегодня в сети появилась видеозапись, показывающая обстановку в кафе за минуту до драки.
Обновлено в 14:51
Политика

Конституционный суд Украины открыл производство по переименованию УПЦ

Конституционный суд (КС) Украины по представлению 49 депутатов Верховной рады открыл судебное производство относительно закона о переименовании канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.
Обновлено в 13:36
Футбол

Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и Англии

Игрок "старой синьоры" стал первым футболистом в истории, который становился чемпионом Англии, выступая в составе "Манчестер Юнайтед", чемпионом Испании вместе с мадридским "Реалом" и чемпионом Италии.
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Экономика

«Bitcoin сильно недооценен». Когда нужно покупать криптовалюту

Еще некоторое время криптовалюта будет колебаться в пределах от $3000 до $6500, после чего монета сильно вырастет в цене, сообщает издание Bitcoinmagazine, ссылаясь на новое исследование специалистов Adamant Capital.
Обновлено вчера в 07:28
Культура

В США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен

В 92 года в США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.
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Происшествия

В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам

В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
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Шоу-бизнес

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Обновлено вчера в 09:10
Происшествия

В Омске двое детей провалились под лед и погибли

Два подростка погибли, провалившись под лед на искусственном водоеме в Советском округе Омска, сообщает в субботу ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено в 10:57
Происшествия

В Париже началась акция «желтых жилетов»

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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Весенний фестиваль света открывается в Петербурге

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Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Из-за угрозы минирования эвакуируют аэропорт в Одессе

В Одессе эвакуируют аэропорт из-за угрозы минирования.
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес

Павел Табаков не относит себя к представителям «золотой молодежи»

Сам Табаков – младший живет на заработанные им средства, а также не имеет машины.
Обновлено в 03:58
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Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Обновлено в 15:00
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