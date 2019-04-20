Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРККоммерсантъ 14:31
Съемочная группа Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) попала под обстрел в районе села Спартак под Донецком, сообщили в управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
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Обновлено вчера в 07:28
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В США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен
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Обновлено в 04:34
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Политика
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Обновлено в 12:36
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Из-за угрозы минирования эвакуируют аэропорт в Одессе
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