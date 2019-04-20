В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРККоммерсантъ 14:31

Съемочная группа Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) попала под обстрел в районе села Спартак под Донецком, сообщили в управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК

Футбол Мусаев оценил перспективы «Краснодара» в гонке за чемпионство Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после проигранного матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита» (2:3) и оценил перспективы своей команды в гонке за чемпионство.

Шоу-бизнес Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.

Армия и оружие Ополченцы и войска ВСУ понесли потери при попытке прорыва в ДНР При попытке проникновения украинских силовиков на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибли четверо бойцов ВСУ и еще пятеро пострадали.

Происшествия Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.

Единоборства Россиянин Олейник проиграл нокаутом на турнире UFC в Петербурге Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 149 в России.

Шоу-бизнес Муж Алсу пришел на «Голос. Дети» после публикаций о семейном разладе Ранее в прессе писали о том, что родители Микеллы - Ян Абрамов и Алсу - переживают не самый простой период в их семейной жизни.

Энергетика Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Политика Юнкер не исключил, что Меркель может занять руководящий пост в ЕС Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью медиа-группе Funke выразил мнение, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может занять руководящий пост на европейском уровне.

Политика Помпео пообщался с Зеленским и Порошенко Госсекретарь США Майкл Помпео побеседовал в пятницу с украинскими кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, написал твит спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

Шоу-бизнес «Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.

Общество Не лишись автомобиля: каждый второй ломбард использует «серые» схемы По оценке экспертов, «серые» схемы лизинга использует в своей работе каждый второй российский автоломбард.

Шоу-бизнес В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.

Происшествия Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.

Политика США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Шоу-бизнес Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.

Шоу-бизнес Ксения Собчак опровергла свои же слова о разводе Семена Слепакова В субботу, 20 апреля, ссылаясь на Ксению Собчак, пресса сообщила о разрыве отношений Семена Слепакова с супругой.

Происшествия При атаке на здание министерства в Кабуле пострадали шесть человек Шесть человек пострадали в результате атаки на здание министерства связи и информационных технологий в афганском Кабуле, передает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства здравоохранения.

Политика Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.