Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРККоммерсантъ 14:31

Съемочная группа Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) попала под обстрел в районе села Спартак под Донецком, сообщили в управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
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В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК

Коммерсантъ14:31

Съёмочная группа ВГТРК попала под снайперский обстрел в ДНР

RT на русском12:54

Снайпер ВСУ обстрелял съемочную группу ВГТРК под Донецком

Газета.Ru13:19

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ТАСС13:13

Прицельный огонь: украинский снайпер атаковал журналистов ВГТРК

Вести.Ru12:55

В ДНР сообщили о попавших под обстрел в Донбассе журналистах ВГТРК

РБК14:27

Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе

РИА Новости12:43
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Мусаев оценил перспективы «Краснодара» в гонке за чемпионство

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после проигранного матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита» (2:3) и оценил перспективы своей команды в гонке за чемпионство.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
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При попытке проникновения украинских силовиков на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибли четверо бойцов ВСУ и еще пятеро пострадали.
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Создан экологически чистый материал для замены охлаждающих газов

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Россиянин Олейник проиграл нокаутом на турнире UFC в Петербурге

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 149 в России.
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Муж Алсу пришел на «Голос. Дети» после публикаций о семейном разладе

Ранее в прессе писали о том, что родители Микеллы - Ян Абрамов и Алсу - переживают не самый простой период в их семейной жизни.
Обновлено в 04:49
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Дзюба: «Испытал такие же эмоции, как на чемпионате мира»

Обновлено в 16:59
Энергетика

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть

Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 10:21
Политика

Юнкер не исключил, что Меркель может занять руководящий пост в ЕС

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью медиа-группе Funke выразил мнение, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может занять руководящий пост на европейском уровне.
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Политика

Помпео пообщался с Зеленским и Порошенко

Госсекретарь США Майкл Помпео побеседовал в пятницу с украинскими кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, написал твит спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.
Обновлено в 13:13
Футбол

Ярослав Ракицкий: «Сына назвал Артемом. Дзюба, конечно, молодец, забил два гола, но это совпадение»

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий прокомментировал победу над "Краснодаром" в матче чемпионата России (3:2).
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«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
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Не лишись автомобиля: каждый второй ломбард использует «серые» схемы

По оценке экспертов, «серые» схемы лизинга использует в своей работе каждый второй российский автоломбард.
Обновлено в 17:01
Авто

На дорогах замечен новый BMW 4-Series с открытым верхом

Фотошпионы поймали новый BMW 4-Series Cabrio на трассе.
Обновлено вчера в 09:28
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Источник назвал дату запуска американского Starliner с экипажем к МКС

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В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева

Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
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Происшествия

Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках

По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
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Политика

США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.
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Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
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Происшествия

Из-за угрозы минирования эвакуируют аэропорт в Одессе

В Одессе эвакуируют аэропорт из-за угрозы минирования.
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Шоу-бизнес

Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном

Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
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Ксения Собчак опровергла свои же слова о разводе Семена Слепакова

В субботу, 20 апреля, ссылаясь на Ксению Собчак, пресса сообщила о разрыве отношений Семена Слепакова с супругой.
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В России оценили реакцию Литвы на встречу президента Эстонии с Путиным

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Армия и оружие

Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море

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Происшествия

При атаке на здание министерства в Кабуле пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в результате атаки на здание министерства связи и информационных технологий в афганском Кабуле, передает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства здравоохранения.
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Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
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Василевский номинирован на «Везину Трофи»

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский номинирован на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю сезона.
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