Происшествия
В ДНР заявили о задержании троих диверсантов СБУРЕН ТВ вчера в 13:51
"Юрий Иванов, Андрей Гаррюс и Станислав Суровцев были завербованы сотрудниками СБУ и выполняли на территории ДНР преступные приказы своих кураторов", — сообщили в Центре общественных связей МВД республики.
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Общество
Умер диктор программы «Время» Евгений Суслов
Легендарный диктор программы "Время" Евгений Суслов, более 30 лет проработавший на Центральном телевидении Гостелерадио СССР, умер в пятницу, 1 февраля, в возрасте 81 года.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
В Черном море спустя 75 лет нашли потопленную немецкую подводную лодку
Поиски подводной лодки в течение нескольких лет вел турецкий дайвер Сельчук Колай.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
В Сети появилось видео последствий взрыва метеорита в небе над Кубой
Пользователи социальных сетей публикуют фото- и видеозаписи последствий взрыва метеорита в небе на западе Кубы, напугавшего тысячи местных жителей.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
Российскую актрису Ирину Усок задержали в США
Известную российскую актрису Ирину Усок в США задержали за препятствование биологическому отцу опеке над дочерью, сообщило генконсульство России в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 12:50
Авто
Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России
Ford начал продажи в России спецверсии Focus, Kuga и Mondeo под названием «Ультра Комфорт».
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия
В Кабо-Верде задержаны одиннадцать российских моряков
Одиннадцать российских моряков задержаны властями Кабо-Верде по подозрению в контрабанде наркотиков.
Обновлено вчера в 12:33
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ вооружили вызывающими галлюцинации у врага системами
Корабли ВМФ России получили станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин".
Обновлено вчера в 20:35
Общество
Песня «Морской шум» стала самой популярной на «Яндекс. Музыке»
Аналитики выяснили, какие песни чаще других пользователи сервиса слушали на повторе за 12 месяцев.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
В Буэнос-Айресе более 50 человек пострадали при пожаре в отеле
В 30-этажном отеле в центре Буэнос-Айреса произошел пожар, в результате которого пострадали более 50 человек, передает TN.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
Основатель томского театра кукол «2+ку» погиб при пожаре
Обновлено вчера в 23:03
Авто
Toyota выпустит новую Supra с заводским тюнингом
Ранее был представлен первый тюнинг-пакет для Toyota Supra, который сделали в ателье Prior Design.
Обновлено вчера в 10:09
Авто
Автозавод Haval готовится к серийному производству
Обновлено вчера в 07:27
Спорт
12 российских легкоатлетов признаны виновными в употреблении допинга
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия
Появилось видео прорыва дамбы в Бразилии
В сети интернет появилось видео момента прорыва дамбы в Бразилии, в результате чего погибли по меньшей мере 115 человек.
Обновлено в 01:04
Авто
Toyota и Lexus отзывают более 84 тысяч автомобилей в России
Обновлено вчера в 04:40
Авто
BMW показал экономичную версию гибридного седана 7-Series
Концерн BMW показал самую экономичную версию седана 7-Series.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Генпрокуратура вновь начала расследование причин гибели группы Дятлова
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на видеоканале «Эфир» назвал три наиболее вероятные версии гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году в горах Северного Урала.
Обновлено вчера в 03:39
Кино
В Сети появился трейлер нового «Форсажа»
В Сети появился трейлер новой части блокбастера "Форсаж", видео опубликовано компанией Universal Pictures в YouTube.
Обновлено вчера в 19:22
Происшествия
Рэпер 6ix9ine признал себя виновным в преступлениях
Американский рэпер Даниэль Эрнандес, выступающий под псевдонимом 6ix9ine и Tekashi69, признал себя виновным по девяти пунктам обвинения, среди которых — участие в вооруженной банде, применение огнестрельного оружия и торговля наркотиками.
Обновлено вчера в 21:54
Технологии
Хакеры выложили в интернет около 2,2 млрд украденных логинов и паролей
По мнению сотрудника Института имени Хассо Платтнера, в большой базе могут содержатся логины и пароли малоизвестных сайтов, а это значит, что некоторые пароли и логины пользователей были опубликованы впервые.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
Экс-мэра Тулы арестовали на Кипре
Бывший мэр Тулы, бывший руководитель ОАО фирма «РЭМС» Алиса Толкачева арестована на Кипре. Об этом стало известно 1 февраля.
Обновлено вчера в 09:30
Гаджеты
Samsung случайно показала смартфон со складным экраном
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия
Баптистская церковь сгорела в Иркутской области
Баптистская церковь полностью сгорела в ночь на субботу в городе Шелехов Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
На границе Мексики и Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 6,6
Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие
В Иране террористы атаковали один из региональных штабов КСИР
Террористы атаковали штаб Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в городе Никшехер в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Исламской Республики Иран.
Обновлено в 01:19
Транспорт
В «Шереметьево» временно изменили схему доставки трансферного багажа
Работа автоматической системы перемещения багажа временно приостановлена с 4 февраля по 4 марта на время модернизации инфраструктуры аэропорта.
Обновлено вчера в 18:23
Гаджеты
Apple устранила ошибку в приложении FaceTime
Компания Apple устранила ошибку в приложении FaceTime, которая позволяла прослушивать других пользователей до того как они ответят на звонок.
Обновлено вчера в 14:36
Технологии
В РФ суд обязал IHerb удалить приложения из AppStore и Google Play
Как стало известно, Засвияжский районный суд Ульяновска обязал американский интернет-магазин iHerb удалить приложение сервиса из App Store и Google Play.
Обновлено вчера в 20:26
Общество
В России подсчитали ущерб для экономики от злых начальников
Экономика России теряет около $2 млрд ежегодно из-за грубых руководителей, к таким выводам пришли эксперты Высшей школы экономики.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Троим членам семьи предъявили обвинения по делу о теракте в Страсбурге
Следователи предъявили обвинения троим членам одной семьи, которые были задержаны по подозрению в причастности к теракту в Страсбурге в декабре прошлого года, сообщает BFM TV со ссылкой на осведомленный источник.
Обновлено вчера в 21:59