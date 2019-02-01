Происшествия

В ДНР сообщили о задержании трёх причастных к терактам диверсантовRT на русском 13:50

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о задержании трёх завербованных СБУ диверсантов, причастных к серии терактов и диверсий на территории ДНР. Как информирует пресс-служба МВД республики, подозреваемые были задержаны правоохранительными органами ДНР.
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В ДНР задержали группу диверсантов, причастных к серии терактов

ФАН14:00

В ДНР заявили о задержании троих диверсантов СБУ

РЕН ТВ13:51

Украинские диверсанты пытались взорвать железную дорогу и нефтебазу в ДНР

Вести.Ru13:37

В ДНР сообщили о задержании трёх причастных к терактам диверсантов

RT на русском13:50

Изъято более 40 кг взрывчатки. В ДНР задержана группа украинских диверсантов

Life.ru13:48

В ДНР задержали устраивавших теракты сотрудников СБУ

Взгляд.ру13:50

ДНР: Силовики задержали диверсантов СБУ

Rusvesna.su13:21
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Происшествия

В небе над Кубой прогремел взрыв

Обновлено в 15:23
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Аспирант мехмата МГУ задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки

"По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска - аспирант мехмата МГУ - был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах", - сказал собеседник агентства.
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Генпрокуратура вновь начала расследование причин гибели группы Дятлова

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на видеоканале «Эфир» назвал три наиболее вероятные версии гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году в горах Северного Урала.
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МЧС предупреждает москвичей о гололеде и тумане в ночь на субботу

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Samsung случайно показал смартфон со складным экраном

Компания Samsung случайно опубликовала видео, на котором «засветила» еще не вышедший смартфон со складным экраном.
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Суд обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в России

Жестков попросил Генпрокуратуру через суд добиться блокировки на сайте iHerb информации о несертифицированных в России БАДах, а также удаления мобильного приложения магазина из AppStore и Google Play.
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Команда Sauber переименована в Alfa Romeo Racing

В сезоне 2019 года, на выступлениях в чемпионате, Alfa Romeo Racing представят два знаменитых гонщика Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци.
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Русскоговорящих детей отказались принимать в школу в Якутске

Русскоговорящие жители нового 203-го микрорайона Якутска оказались отрезаны от доступного образования, потому что рядом с их домами есть только национальная школа «Айыы Кыhата», директор которой отказывается открывать классы с преподаванием на русском языке для детей, которые не знают якутский, и говорит, что мест нет, пишет News.Ykt.Ru.
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Проблемы в работе сервисов App Store, Apple Music, iTunes Store зафиксированы у пользователей по всему миру, передает ТАСС.
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Обновлено в 03:53
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Следствие попросило продлить арест Мамаева и Кокорина

В Тверской суд Москвы поступили материалы следствия с ходатайством о продлении ареста хавбеку «Краснодара» Павлу Мамаеву и форварду «Зенита» Александру Кокорину.
Обновлено в 09:51
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Генпрокурор Украины решил не обжаловать приговор Януковичу

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что возглавляемое им ведомство не будет обжаловать приговор бывшему украинскому президенту Виктору Януковичу.
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«Зенит» объявил о переходе Барриоса

«Зенит» подтвердил переход колумбийского полузащитника Вилмара Барриоса из «Боки Хуниорс».
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Молдавского президента могут вернуть на родину спецбортом

Молдавского президента могут вернуть на родину спецбортом Молдавского президента Игоря Додона, внепланово задержавшегося в Москве из-за нелетной погоды на родине, пытаются отправить домой.
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Верховный суд отклонил жалобу на блокировку Telegram

Верховный суд России отклонил жалобу пользователей мессенджера Telegram на отказ Мещанского районного суда Москвы в принятии коллективного иска к ФСБ.
Обновлено в 09:51
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Экс-мэра Тулы арестовали на Кипре

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Найден способ взломать Wi-Fi с помощью лампочки

Как уточняет Motherboard, управлять лампочкой можно с помощью приложения с телефона. Однако умное устройство может быть взломано напрямую.
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Третьяковская галерея уволила смотрительницу выставки Куинджи

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Дарья Касаткина: Вчера весь день провела в кровати

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«Москино» покажет фильмы с участием Ирины Муравьевой

С 8 по 11 февраля в сети кинотеатров «Москино» бесплатно покажут фильмы с участием народной артистки РФ, актрисы театра и кино Ирины Муравьевой.
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Ангела Меркель решила удалиться из Facebook

Канцлер ФРГ Ангела Меркель решила удалить свой аккаунт в социальной сети Facebook.
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