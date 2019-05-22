В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантовRT на русском 06:35

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов. По данным ведомства, члены ДРГ были задержаны в ходе успешно проведённой операции сотрудников Народной милиции региона.

В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов

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