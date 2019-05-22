Армия и оружие

В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантовRT на русском 06:35

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов. По данным ведомства, члены ДРГ были задержаны в ходе успешно проведённой операции сотрудников Народной милиции региона.
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В ДНР заявили о задержании группы украинских диверсантов со взрывчаткой

РБК07:39

Стали известны подробности захвата украинских военнослужащих в ДНР

ТК Звезда06:26

В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов

RT на русском06:35

В ДНР задержали группу украинских диверсантов

REGNUM06:56

В ДНР сообщили о задержании украинских диверсантов со взрывчаткой

Life.ru06:21

В ДНР подтвердили задержание украинских военнослужащих

ТАСС06:15

В ДНР заявили о задержании украинских диверсантов

РИА Новости06:09
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Происшествия

Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии

Обновлено в 06:47
Политика

Пушков оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

В своем микроблоге в Twitter Пушков выразил мнение, что идея референдума по переговорам с Россией «призвана обезопасить Зеленского от упреков в предательстве со стороны радикалов и Порошенко и Ко».
Обновлено вчера в 17:32
Общество

Предприятие «Роскосмоса» закажет около двух тысяч голодных пиявок

Предприятие "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") закупит около двух тысяч голодных и здоровых медицинских пиявок, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

Потерявшиеся бойцы ВСУ попали в плен к ополченцам Донбасса

Обновлено в 06:00
Политика

Опубликованы первые рейтинги на выборах в Верховную Раду

Более 70 процентов украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 05:52
Общество

СМИ сообщили о разводе Улюкаева с женой

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий 8-летний срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес

Модель Полина Диброва удивила ростовчан откровенным купальником

Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва из Ростова-на-Дону опубликовала фото в откровенном купальнике, снимок появился в Instagram девушки.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Подозреваемый в поджоге деревянной церкви в Карелии избежит наказания

Обновлено в 07:25
Музыка

Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 02:14
Экономика

Годовая инфляция в Британии слегка ускорилась в апреле

Потребительские цены в Великобритании поднялись в апреле 2019 года на 2,1% в годовом сопоставлении после повышения на 1,9% в марте.
Обновлено в 05:41
Экономика

Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр

Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли.
Обновлено в 06:01
Авто

Aston Martin показал джеймсбондовскую версию DBS Superleggera

Всего Aston Martin планирует выпустить 50 экземпляров «джеймсбондовского» DBS Superleggera.
Обновлено в 06:15
Происшествия

На Мытной улице в Москве провалился грунт

Движение транспорта затруднено на Мытной улице в центре Москвы из-за провала грунта. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие

Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»

По оценкам некоторых СМИ, взлетный вес беспилотника достигает порядка 25 тонн, притом почти 3 тонны выделено под вооружение.
Обновлено в 01:19
Политика

МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Авто

Представлен обновленный Land Rover Discovery Sport

Кроссовер Land Rover Discovery Sport прошел плановую модернизацию, в результате которой переехал на новую платформу и получил гибридные силовые установки.
Обновлено в 05:10
Политика

Захарова назвала ошибкой призыв Зеленского усилить санкции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв президента Украины Владимира Зеленского к США с просьбой усилить антироссийские санкции.
Обновлено в 07:28
Наука

Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию

По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.
Обновлено вчера в 04:23
Политика

Зеленский пожаловался на президентское кресло

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован рабочим местом главы государства, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:24
Политика

Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» замглавы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) главу партии «Слуга народа» и своего предвыборного штаба Ивана Баканова.
Обновлено в 06:32
Экономика

ЦБ назвал предполагаемый тариф для ритейла на платежи по QR-коду

Тарифы для ритейла на платежи клиентов по QR-коду могут быть на уровне 0,4%, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.
Обновлено в 05:46
Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах

Верховная рада Украины на внеочередном собрании отказалась рассматривать предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект о выборах.
Обновлено в 07:27
Происшествия

В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами

Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Здоровье

Чипсы под запретом. Какие продукты испортят вам зрение

Например, едим то, что наносит вред глазным мышцам и сосудам, а плохие сосуды — это катастрофа для зрения.
Обновлено 20 мая в 08:00
Политика

Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Кино

Тарантино рассказал, почему не женился до 55 лет

Американский кинорежиссёр Квентин Тарантино, представивший на Каннском фестивале свой новый фильм «Однажды в Голливуде», рассказал, почему женился только в 55 лет.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Наука

На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ

Обновлено в 02:48
Футбол

«Краснодар» объявил о переходе датского полузащитника

Обновлено в 07:23
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