Армия и оружие
В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантовRT на русском 06:35
В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов. По данным ведомства, члены ДРГ были задержаны в ходе успешно проведённой операции сотрудников Народной милиции региона.
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Политика
Пушков оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
В своем микроблоге в Twitter Пушков выразил мнение, что идея референдума по переговорам с Россией «призвана обезопасить Зеленского от упреков в предательстве со стороны радикалов и Порошенко и Ко».
Обновлено вчера в 17:32
Общество
Предприятие «Роскосмоса» закажет около двух тысяч голодных пиявок
Предприятие "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") закупит около двух тысяч голодных и здоровых медицинских пиявок, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 07:16
Политика
Опубликованы первые рейтинги на выборах в Верховную Раду
Более 70 процентов украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 05:52
Общество
СМИ сообщили о разводе Улюкаева с женой
Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий 8-летний срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Модель Полина Диброва удивила ростовчан откровенным купальником
Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва из Ростова-на-Дону опубликовала фото в откровенном купальнике, снимок появился в Instagram девушки.
Обновлено в 04:28
Музыка
Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Экономика
Годовая инфляция в Британии слегка ускорилась в апреле
Потребительские цены в Великобритании поднялись в апреле 2019 года на 2,1% в годовом сопоставлении после повышения на 1,9% в марте.
Обновлено в 05:41
Экономика
Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр
Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли.
Обновлено в 06:01
Авто
Aston Martin показал джеймсбондовскую версию DBS Superleggera
Всего Aston Martin планирует выпустить 50 экземпляров «джеймсбондовского» DBS Superleggera.
Обновлено в 06:15
Происшествия
На Мытной улице в Москве провалился грунт
Движение транспорта затруднено на Мытной улице в центре Москвы из-за провала грунта. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»
По оценкам некоторых СМИ, взлетный вес беспилотника достигает порядка 25 тонн, притом почти 3 тонны выделено под вооружение.
Обновлено в 01:19
Политика
МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Авто
Представлен обновленный Land Rover Discovery Sport
Кроссовер Land Rover Discovery Sport прошел плановую модернизацию, в результате которой переехал на новую платформу и получил гибридные силовые установки.
Обновлено в 05:10
Политика
Захарова назвала ошибкой призыв Зеленского усилить санкции
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв президента Украины Владимира Зеленского к США с просьбой усилить антироссийские санкции.
Обновлено в 07:28
Наука
Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию
По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.
Обновлено вчера в 04:23
Политика
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован рабочим местом главы государства, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:24
Политика
Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» замглавы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) главу партии «Слуга народа» и своего предвыборного штаба Ивана Баканова.
Обновлено в 06:32
Экономика
ЦБ назвал предполагаемый тариф для ритейла на платежи по QR-коду
Тарифы для ритейла на платежи клиентов по QR-коду могут быть на уровне 0,4%, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.
Обновлено в 05:46
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Верховная рада Украины на внеочередном собрании отказалась рассматривать предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект о выборах.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами
Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Здоровье
Чипсы под запретом. Какие продукты испортят вам зрение
Например, едим то, что наносит вред глазным мышцам и сосудам, а плохие сосуды — это катастрофа для зрения.
Обновлено 20 мая в 08:00
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Кино
Тарантино рассказал, почему не женился до 55 лет
Американский кинорежиссёр Квентин Тарантино, представивший на Каннском фестивале свой новый фильм «Однажды в Голливуде», рассказал, почему женился только в 55 лет.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Наука
На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ
Обновлено в 02:48
Футбол
«Краснодар» объявил о переходе датского полузащитника
Обновлено в 07:23