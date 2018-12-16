с чего всё началось

По словам представителя НМ, ранения получили пять военных ВСУ. Ранее ДНР привела войска в полную боевую готовность. Это произошло после того, как в МИД России 13 декабря заявили, что украинские власти могут в ближайшее время начать наступление на юге ДНР.

В ДНР сообщили о столкновении с разведчиками ВСУ

Армия и оружие Армия и оружие При ударе коалиции США по Сирии погибли 17 мирных жителей

Армия и оружие Армия и оружие США назвали цену истребителя шестого поколения 85 процентов расходов приходится на шесть программ: истребители F-35 и PCA, стратегический бомбардировщик B-21, самолет-заправщик KC-46A, военно-транспортный C-130J и не названная пока замена тяжелому транспортнику C-17.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest сравнил российский Ил-112В с украинским Ан-140 Американский журнал The National Interest опубликовал статью, в которой сравниваются российский военно-транспортный самолет Ил-112В с украинским Ан-140.

Армия и оружие Армия и оружие В состав ВМФ России войдёт новейший патрульный корабль «Головной патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков» будет принят в состав ВМФ России 20 декабря», — указано в сообщении.

Армия и оружие Армия и оружие Сирия: курды разочаровались в США и надеются на помощь Дамаска Командир Отрядов народной самообороны (YPG) Сепан Хамо заявил о готовности курдов к военному сотрудничеству с Сирийской арабской армией (САА) в случае начала операции турецких войск в оккупированных курдскими радикалами районах на северо-востоке САР, передает издание Al Watan.

Армия и оружие Армия и оружие Разбившийся на Украине Су-27 оказался одним из самых новых в стране

Армия и оружие Армия и оружие Интернет-пользователи высмеяли новый автомобиль Нацгвардии Украины В социальных сетях обсмеяли новинку Нацгвардии Украины - новый автомобиль, который с виду напоминает "Багги".

Армия и оружие Армия и оружие Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на нехватку ракет Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко пожаловался на нехватку управляемых ракет, которые подошли бы для установки на бронекатера типа "Гюрза-М".

Армия и оружие Армия и оружие На Северном флоте прошел первый чемпионат очередной спартакиады Чемпионат по гиревому спорту дал начало очередной – 85-й спартакиаде Северного флота.

Армия и оружие Армия и оружие Израиль нашел четвертый тоннель «Хезболлах» в районе ливанской границы Израильские военные обнаружили в районе границы с Ливаном еще один, четвертый по счету тоннель, прорытый на территорию еврейского государства боевиками ливанской шиитской группировки "Хезболлах".

Армия и оружие Армия и оружие Экспозицию севастопольского парка «Патриот» посвятят истории ПВО Экспозиция Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Севастополе будет посвящена истории войск противовоздушной и противоракетной обороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие В Китае высоко оценили истребитель МиГ-35 Китайские эксперты высоко оценили летные и боевые характеристики нового российского истребителя МиГ-35.

Армия и оружие Армия и оружие Станицу Луганская оккупировали нацисты из «Правого сектора» «На КПВВ «Станица Луганская» прибыли каратели добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (запрещена в РФ) с целью усиления контроля пересечения данного пункта пропуска мужским населением», — сказал Осадчий.

Армия и оружие Армия и оружие В украинских школах распространяют комиксы про «орков» из России В школах Лисичанска (та часть Луганской области, которая контролируется Украиной) детям в библиотеках "в нагрузку" к запрашиваемым книжкам стали выдавать комиксы на тему конфликта в Донбассе.