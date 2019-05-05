Армия и оружие
В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантамиLenta.ru 07:53
20 апреля представитель народной милиции республики Даниил Безсонов сообщал о том, что отряд украинских диверсантов попытался проникнуть на территорию ДНР накануне второго тура президентских выборов.
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Умелыми действиями наших военнослужащих ДРГ противника была обнаружена. В ходе завязавшегося огневого боя диверсанты понесли потери — один убитый и до трех раненых, остальные позорно бежали, бросив одного из военнослужащих на месте боестолкновения.
— Эдуард Басурин, военный деятельРИА Новости 04:53
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