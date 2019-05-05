Армия и оружие
В ДНР сообщили, что обезвредили группу украинских диверсантовТАСС 06:54
"Умелыми действиями наших военнослужащих была обнаружена ДРГ противника", - цитирует заявление Донецкое агентство новостей (ДАН). В управлении сообщили, что диверсантам пришлось бежать, оставив раненого украинского военного. Впоследствии силы ДНР эвакуировали раненого.
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Умелыми действиями наших военнослужащих ДРГ противника была обнаружена. В ходе завязавшегося огневого боя диверсанты понесли потери — один убитый и до трех раненых, остальные позорно бежали, бросив одного из военнослужащих на месте боестолкновения.
— Эдуард Басурин, военный деятельРИА Новости 04:53
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