Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантамиРИА Новости 04:53

Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики предотвратило попытку проникновения украинских диверсантов на территорию республики, заявил в воскресенье заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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Эдуард Басурин
Умелыми действиями наших военнослужащих ДРГ противника была обнаружена. В ходе завязавшегося огневого боя диверсанты понесли потери — один убитый и до трех раненых, остальные позорно бежали, бросив одного из военнослужащих на месте боестолкновения.
— Эдуард Басурин, военный деятельРИА Новости 04:53

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