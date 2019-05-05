Армия и оружие
В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантамиРИА Новости 04:53
Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики предотвратило попытку проникновения украинских диверсантов на территорию республики, заявил в воскресенье заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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Умелыми действиями наших военнослужащих ДРГ противника была обнаружена. В ходе завязавшегося огневого боя диверсанты понесли потери - один убитый и до трех раненых, остальные позорно бежали, бросив одного из военнослужащих на месте боестолкновения.
— Эдуард Басурин, военный деятельРИА Новости 04:53
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