В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантамиРИА Новости 04:53

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Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики предотвратило попытку проникновения украинских диверсантов на территорию республики, заявил в воскресенье заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

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