Армия и оружие
В ДНР сообщили о решении Киева вывести «Азов» из ДонбассаRT на русском 10:16
Замначальника Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинское командование приняло решение о выводе подразделения полка «Азов» из Донбасса. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
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с чего всё началось
«Причиной экстренного сбора главных руководителей СБУ, Национальной гвардии Украины и Вооруженных сил Украины стали действия азовцев, выражавшиеся в полном отказе нацистов согласовывать свои действия с руководством 30-й бригады и Штабом оккупационных сил в вопросах применения оружия», - отметил Басурин.ТК Звезда05:25
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