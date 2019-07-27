«Причиной экстренного сбора главных руководителей СБУ, Национальной гвардии Украины и Вооруженных сил Украины стали действия азовцев, выражавшиеся в полном отказе нацистов согласовывать свои действия с руководством 30-й бригады и Штабом оккупационных сил в вопросах применения оружия», - отметил Басурин.

с чего всё началось

Замначальника Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинское командование приняло решение о выводе подразделения полка «Азов» из Донбасса. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В ДНР сообщили о решении Киева вывести «Азов» из Донбасса

Футбол «Монако» Головина обыграл «Порту» Зе луиша "Порту" на 63-й минуте встречи заработал право на пенальти, однако вратарь "Монако" Бенжамин Лекомт смог отразить одиннадцатиметровый Алекса Теллеса.

Происшествия В Подмосковье из Оки подняли тела погибших при крушении самолета В Серпуховском районе Московской области на поверхность из Оки подняли тела двух человек, которые погибли при крушении легкомоторного самолета.

Политика Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".

Общество Фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек.

Политика Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией.

Политика Макрон встретится с Путиным 19 августа Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведёт встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 19 августа в резиденции форт Брегансон.

Единоборства Жена Дадашева подаст иск против судьи закончившегося смертью боя Супруга российского боксера Максима Дедашева Елизавета Апушкина обвинила рефери поединка ее мужа с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом в смерти спортсмена, передает Sport24.

Общество В храме объяснили помощь митингующим на Тверской Иеромонах Иоанн объяснил РБК решение священнослужителей Храма Космы и Дамиана в Столешниковом переулке рядом с Тверской улицей в Москве пустить к себе участников несогласованной акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в городскую думу и помочь им укрыться от полиции.

Футбол Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака» Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.

Экономика Минстрой рассматривает возможность создания генплана агломерации Генплан агломерации вместо разрозненных планов муниципалитетов может появиться в России.

Общество Яшин анонсировал новую акцию протеста Вышедших на улицы Москвы на несогласованную акцию протеста 27 июля Яшин назвал «настоящими гражданами и героями».

Происшествия Женщина выпала из автобуса на проезжую часть в Санкт-Петербурге Женщина выпала в субботу из автобуса во время его движения в Московском районе Санкт-Петербурга, она госпитализирована в тяжелом состоянии.

Религия В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.

Кино Создатели «Игры престолов» бросят HBO ради 200 миллионов долларов Отмечается, что сценаристы ожидают рекордный контракт на 200 миллионов долларов, который превзойдет сделку между Amazon и создателями сериала «Мир Дикого Запада» Лизой Джой и Джонатаном Ноланом на 150 миллионов долларов.

Экономика Рост ВВП США замедлился во II квартале Рост ВВП США во II квартале 2019 г. замедлился до 2,1%, но превысил прогнозы экспертов, свидетельствуют данные Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Футбол «Краснодар» разгромил «Сочи» в матче чемпионата России по футболу Футбольный клуб "Сочи" на выезде проиграл "Краснодару" со счетом 0:3 в матче третьего тура чемпионата России, это поражение стало третьим подряд для сочинского клуба.

Политика Bellingcat обвинил Россию в кибератаках на проект Основатель Bellingcat Элиотом Хиггинс обвинил в своем Twitter Россию в кибератаках на проект.

Политика Трамп и Джонсон провели телефонные переговоры Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонные переговоры.

Общество Ученые объяснили жару в Европе и холод в России Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе наблюдается рекордная жара, а в России наступает аномальный холод.