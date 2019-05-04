Армия и оружие
В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиковИзвестия вчера в 18:47
Украинские военные из батальона «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии, сообщил военный корреспондент министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Астрахань.
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