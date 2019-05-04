Армия и оружие
В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиковИзвестия вчера в 18:47
Украинские военные из батальона «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии, сообщил военный корреспондент министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Астрахань.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:42, Ашберн
Общество
Доход Василя Шайхразиева за год вырос на 9 млн рублей
Вице-премьер республики, бывший мэр Набережных Челнов Василь Шайхразиев получил 15,9 млн рублей.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия
Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США
Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов
Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге
Обновлено вчера в 08:38
Экономика
В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру
Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
Обновлено вчера в 14:21
Здоровье
Выстрел в спину. Эксперт о том, как лечить боль в пояснице
Если же есть описанные выше симптомы, или была ранее диагностирована грыжа диска, то применение местно согревающей мази и перцового пластыря на поясницу не желательно.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
В Кургане три человека пострадали при крупном пожаре в жилом доме
Количество пострадавших при пожаре в жилом доме в Кургане, который вспыхнул после взрыва баллона с газом, увеличилось до трех человек.
Обновлено вчера в 12:02
Политика
Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие
КНДР запустила несколько ракет малой дальности
Северная Корея осуществила испытательный запуск нескольких ракет малой дальности.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Нидерланды экстрадировали украинского хакера в США
Нидерланды экстрадировали на территорию Соединенных Штатов украинского хакера Алексея Иванова.
Обновлено в 00:15
Здоровье
Российские туристы не могут вернуться из Монголии из-за вспышки чумы
Около полутора десятков российских туристов в Монголии не могут вернуться домой из-за вспышки чумы.
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина про «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 09:36
Финансы
Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года
Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек
На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:22
Общество
Гроза ожидается в Москве в воскресенье
Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено вчера в 06:02
Происшествия
Озвучивавший «Винни-Пуха» актер изнасиловал жену на глазах у дочери
По словам Стефани, Каммингс схватил ее, нагнул на стол и изнасиловал на глазах у четырехлетней дочери.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы
В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено вчера в 13:31
Хоккей
«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции впервые за 10 лет
"Каролина Харрикейнз" впервые за десять лет вышла в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Трамп усомнился в надежности разведданных США о Венесуэле и ее властях
Трамп засомневался в достоверности информации разведки о том, что происходит в Венесуэле, после того как военные в Боливарианской Республике не перешли на сторону оппозиции.
Обновлено вчера в 20:10
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено вчера в 10:12
Энергетика
Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу
Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.
Обновлено вчера в 19:57
Политика
Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга»
Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено вчера в 05:18
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 06:59
Армия и оружие
Российскую авиабазу Хмеймим атаковали в Сирии
Террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Обновлено 02 мая в 17:13
Общество
Raseef22 (Ливан): что понимается под «изнасилованием» на Ближнем Востоке? (Raseef22)
В свою очередь арабская пресса утверждает, что изнасилования разрушают прекрасные обычаи и наследие арабов.
Обновлено вчера в 23:04
Технологии
Facebook планирует платить пользователям за просмотр рекламы
Соцсеть Facebook рассматривает возможность создания собственной криптовалюты, чтобы выплачивать пользователям вознаграждения за просмотр рекламы.
Обновлено вчера в 11:35
Хоккей
«Даллас» обыграл «Сент-Луис», Радулов набрал одно очко
Обновлено в 00:20
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о профилактике энтеровирусной инфекции
Роспотребнадзор рассказал об энтеровирусной инфекции и мерах ее профилактики в теплое время года.
Обновлено вчера в 04:38