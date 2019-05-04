В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиковИзвестия вчера в 18:47

Украинские военные из батальона «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии, сообщил военный корреспондент министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Астрахань.

В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков

Происшествия Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.

Происшествия Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.

Здоровье Выстрел в спину. Эксперт о том, как лечить боль в пояснице Если же есть описанные выше симптомы, или была ранее диагностирована грыжа диска, то применение местно согревающей мази и перцового пластыря на поясницу не желательно.

Происшествия В Кургане три человека пострадали при крупном пожаре в жилом доме Количество пострадавших при пожаре в жилом доме в Кургане, который вспыхнул после взрыва баллона с газом, увеличилось до трех человек.

Политика Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Армия и оружие КНДР запустила несколько ракет малой дальности Северная Корея осуществила испытательный запуск нескольких ракет малой дальности.

Политика Нидерланды экстрадировали украинского хакера в США Нидерланды экстрадировали на территорию Соединенных Штатов украинского хакера Алексея Иванова.

Здоровье Российские туристы не могут вернуться из Монголии из-за вспышки чумы Около полутора десятков российских туристов в Монголии не могут вернуться домой из-за вспышки чумы.

Финансы Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.

Происшествия После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.

Общество Гроза ожидается в Москве в воскресенье Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Происшествия Озвучивавший «Винни-Пуха» актер изнасиловал жену на глазах у дочери По словам Стефани, Каммингс схватил ее, нагнул на стол и изнасиловал на глазах у четырехлетней дочери.

Происшествия Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.

Хоккей «Каролина» пробилась в финал Восточной конференции впервые за 10 лет "Каролина Харрикейнз" впервые за десять лет вышла в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Политика Трамп усомнился в надежности разведданных США о Венесуэле и ее властях Трамп засомневался в достоверности информации разведки о том, что происходит в Венесуэле, после того как военные в Боливарианской Республике не перешли на сторону оппозиции.

Экономика Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.

Энергетика Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.

Политика Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга» Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.

Технологии Facebook планирует платить пользователям за просмотр рекламы Соцсеть Facebook рассматривает возможность создания собственной криптовалюты, чтобы выплачивать пользователям вознаграждения за просмотр рекламы.