Армия и оружие

В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиковИзвестия вчера в 18:47

Украинские военные из батальона «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии, сообщил военный корреспондент министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Астрахань.
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