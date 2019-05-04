Армия и оружие

В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиковИзвестия вчера в 18:47

Украинские военные из батальона «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии, сообщил военный корреспондент министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Астрахань.
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В Госдуме оценили заявление ДНР о флаге вермахта на позиции силовиков

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Новостной фронтвчера в 03:43

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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:12, Ашберн
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