Армия и оружие
В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиковИзвестия вчера в 18:47
Украинские военные из батальона «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии, сообщил военный корреспондент министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Астрахань.
Читать в источнике
Оценить180
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:12, Ашберн
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Общество
Из-за циклона в Индии эвакуировали более 1 млн человек
Власти штата Орисса приняли меры к эвакуации более миллиона человек из-за надвигающегося циклона, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
В Хабаровском крае загорелись гаражи на площади тысячу «квадратов»
Шесть гаражей и хозяйственных построек загорелись на площади одна тысяча квадратных метров в селе Ракитное Хабаровского края из-за пала сухой травы, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне
В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Обновлено в 04:51
Происшествия
После аварии в палату к МакSим пригласили священника
Певица МакSим все еще проходит реабилитацию после тяжелой автомобильной аварии, в которую попала, торопясь в аэропорт.
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский паспорт имеет преимущества перед российским.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы
В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно потеряла слух
Проанализировав случившееся, участница «Дома-2» нашла причины болезни в сфере мистического и ничего случайного в инциденте, по мнению Марии, нет.
Обновлено вчера в 19:42
Кино
В «Союзмультфильме» оценили идею создать продолжение «Ну, погоди!»
Предложение о создании продолжения мультсериала «Ну, погоди!» довольно сомнительно, поскольку неясно, какой социальный тип современности может воплощать Волк, а неверный выбор может обернуться провалом.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
США пригрозили санкциями за помощь в расширении иранской АЭС в Бушере
Оказание помощи в деле расширения иранской АЭС "Бушер" за пределы существующего реакторного блока может подпасть под действие односторонних американских санкций.
Обновлено вчера в 19:17
Экономика
Новые правила снятия наличных с банковских карт
Новые правила, ограничивающие обналичивание денег с банковских карт, вступают в силу в России летом 2019 года, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 00:25
Футбол
Моуринью ведет переговоры с «Ромой»
Бывший главный тренер «Челси», «Реала» и «МЮ» Жозе Моуринью ведет переговоры с итальянской «Ромой».
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
ВДВ РФ скоро получат новые противотанковые комплексы на базе Lada
Недавно в России были успешно завершены все тесты нового противотанкового комплекса, разработанного на базе автомобиля Lada.
Обновлено в 03:03
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном
Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном без рамок с диагональю 6,7 дюймов.
Обновлено в 02:04
Политика
Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
Обновлено вчера в 18:36
Наука
Стали известны простые способы защиты от заболеваний сердца
В результате исследования связи пассивного курения и артериальной гипертензией выяснилось, что для защиты своего сердца необходимо просто обезопасить себя от пассивного курения.
Обновлено в 01:38
Футбол
«Наполи» согласовал трансфер Лосано
Трансфер мексиканца обойдётся «Наполи» в € 40 млн.
Обновлено в 03:59
Авто
Эдгар Запашный владеет эксклюзивной «Победой» ручной сборки
Обновлено в 04:08
Общество
Спасатели рассказали, что делать, если разбился ртутный градусник
Место, где находилась ртуть, нужно протереть несколько раз смоченной в марганцовом растворе тряпочкой, проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом, напоминают спасатели.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» раскрыл свое отношение к дочери Алсу
Несмотря на скандал с возможной фальсификацией голосов в пользу дочери Алсу, юные артисты продолжают общение в общем чате.
Обновлено в 04:39
Авто
На покупку иномарок в России потрачено более 500 млрд рублей
Лидирует в этом рейтинге KIA – продукция корейской марки за отчетный период обошлась россиянам в 70 млрд рублей.
Обновлено в 02:00
Политика
Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине
На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Шеф-редактор шоу «Голос. Дети» госпитализирован с инфарктом
Бородина сообщила, что Подъяпольский находится в реанимации, пока его состояние тяжелое.
Обновлено вчера в 15:01
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору овощей и фруктов
При выборе овощей и фруктов Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на внешний вид, цвет, запах и консистенцию продукции.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
Министр обороны Украины удивлен словами Коломойского о гражданской войне в Донбассе
Стоящий во главе Минобороны Украины Степан Полторак оказался удивлен высказываниям Игоря Коломойского, касающимися Донбасса.
Обновлено в 01:06
Кино
Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажа
Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.
Обновлено вчера в 05:14