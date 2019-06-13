Армия и оружие
В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокацииRT на русском 02:13
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.
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Политика
Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым
Обновлено вчера в 22:43
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Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith
Тайсон взял микрофон и тонким, насколько это возможно, голосом исполнил отрывок из знаменитой песни американской группы Aerosmith "I Don't Want to Miss a Thing", выразив благодарность болельщикам, которые поддерживали его.
Обновлено в 03:20
Баскетбол
«Лейкерс» и «Нью-Орлеан» договорились об обмене Энтони Дэвиса
Обновлено вчера в 19:18
Общество
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Здоровье
В Подмосковье семья, выпив молока, заразилась клещевым энцефалитом
В Подмосковье семья, выпив сырого козьего молока, заразилась клещевым энцефалитом.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Власти Пензенской области погасят кредит погибшего в массовой драке
Массовая драка произошла в четверг, один человек погиб, еще один попал в реанимацию.
Обновлено вчера в 18:04
Единоборства
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Обновлено вчера в 18:00
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО
Обновлено вчера в 09:45
Армия и оружие
В США оценили шансы истребителя F-15C против российского Су-57
Американский истребитель F-15C Eagle долгое время считался одним из самых лучших самолетов, однако для противостояния современным истребителям типа Су-57 ему нужна серьезная модернизация, пишет The National Interest.
Обновлено в 00:59
Путешествия
Эксперты выяснили, куда российские отцы чаще всего ездят с детьми
Примечательно, что мужчины очень редко путешествуют с малышами младше двух лет, таких отцов лишь 8%. Большинство российских пап (59%) отправляются на отдых с детьми старше шести лет.
Обновлено в 03:17
Наука
Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях с лицами
Нейросеть научили определять обычный фотошоп на фотографиях, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 00:43
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Футбол
В Бразилии голкипер после углового вернулся к своим воротам на мотоцикле
По завершении игрового эпизода голкипер сел на заднее сиденье байка, после чего его быстро доставили к противоположным воротам.
Обновлено в 04:09
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
Обновлено вчера в 11:29
Общество
Гидрометцентр предупредил о грозе и граде в Воронежской области
«С 10:00 утра субботы до двух часов ночи воскресенья местами по Воронежской области ожидаются дожди, грозы, град и усиление ветра до 15-20 метров в секунду», - рассказали в МЧС.
Обновлено 14 июня в 05:49
Футбол
Коутиньо может перейти в «Манчестер Сити»
Полузащитник испанской "Барселоны" и сборной Бразилии по футболу Фелиппе Коутиньо заинтересовал действующего чемпиона Англии – "Манчестер Сити".
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти
Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Наука
Ученые продлили жизнь старым мышам при помощи белков «молодой крови»
Обновлено 13 июня в 12:45
Здоровье
Миндаль с йогуртом на завтрак помогут в лечении диабета 2 типа
Диабет 2 типа является «сахарной чумой» ХХІ века. По словам медиков, это заболевание требует постоянного контроля уровня глюкозы в крови.
Обновлено вчера в 11:49
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму из-за травли
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено 14 июня в 04:08
Религия
Что нельзя делать на Троицу
По народным наблюдениям, на Троицу запрещается купаться в природных водоемах.
Обновлено в 02:51
Происшествия
На видео попало крушение самолета «Як-52» во время авиашоу в Польше
Тело покойного мужчины и обломки самолета спасателям удалось извлечь из воды, а проведение авиашоу после ЧП решили приостановить.
Обновлено вчера в 09:23
Общество
В Индии 29 человек погибли в результате сильной жары
По меньшей мере 29 человек погибли в индийском штате Бихар из-за сильной жары. Об этом сообщает The Times of India.
Обновлено в 01:58
Общество
Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня
Обновлено в 05:37
Спорт
Российский биатлонист погиб в Крыму
17-летний российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб в республике Крым. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд Liza Alert.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком
В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.
Обновлено в 01:27