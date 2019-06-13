Армия и оружие

В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокацииRT на русском 02:13

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.
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Украинских военных подозревают в подготовке провокации

Вести.Ru05:39

В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации для срыва перемирия

Известия02:43

В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации

RT на русском02:13

В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации для срыва перемирия

РИА Новости03:01

Командование ДНР заявило о намерении Киева сорвать перемирие

ИА Новороссия13 июня в 15:08

ВСУ готовятся к срыву переговоров по перемирию в Донбассе

Утро.ru13 июня в 14:25

«Готовят информационно-психологическую операцию»: Донецк опасается срыва перемирия из-за провокаций ВСУ

Царьград13 июня в 13:44
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Политика

Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым

Обновлено вчера в 22:43
Единоборства

Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith

Тайсон взял микрофон и тонким, насколько это возможно, голосом исполнил отрывок из знаменитой песни американской группы Aerosmith "I Don't Want to Miss a Thing", выразив благодарность болельщикам, которые поддерживали его.
Обновлено в 03:20
Баскетбол

«Лейкерс» и «Нью-Орлеан» договорились об обмене Энтони Дэвиса

Обновлено вчера в 19:18
Общество

Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина

Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Здоровье

В Подмосковье семья, выпив молока, заразилась клещевым энцефалитом

В Подмосковье семья, выпив сырого козьего молока, заразилась клещевым энцефалитом.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Власти Пензенской области погасят кредит погибшего в массовой драке

Массовая драка произошла в четверг, один человек погиб, еще один попал в реанимацию.
Обновлено вчера в 18:04
Единоборства

Бриедис и Дортикос встретятся в финале WBSS в первом тяжёлом весе

Обновлено вчера в 18:00
Армия и оружие

Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

Обновлено вчера в 09:45
Армия и оружие

В США оценили шансы истребителя F-15C против российского Су-57

Американский истребитель F-15C Eagle долгое время считался одним из самых лучших самолетов, однако для противостояния современным истребителям типа Су-57 ему нужна серьезная модернизация, пишет The National Interest.
Обновлено в 00:59
Путешествия

Эксперты выяснили, куда российские отцы чаще всего ездят с детьми

Примечательно, что мужчины очень редко путешествуют с малышами младше двух лет, таких отцов лишь 8%. Большинство российских пап (59%) отправляются на отдых с детьми старше шести лет.
Обновлено в 03:17
Наука

Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях с лицами

Нейросеть научили определять обычный фотошоп на фотографиях, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 00:43
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Футбол

В Бразилии голкипер после углового вернулся к своим воротам на мотоцикле

По завершении игрового эпизода голкипер сел на заднее сиденье байка, после чего его быстро доставили к противоположным воротам.
Обновлено в 04:09
Общество

В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»

Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено вчера в 17:24
Политика

Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
Обновлено вчера в 11:29
Общество

Гидрометцентр предупредил о грозе и граде в Воронежской области

«С 10:00 утра субботы до двух часов ночи воскресенья местами по Воронежской области ожидаются дожди, грозы, град и усиление ветра до 15-20 метров в секунду», - рассказали в МЧС.
Обновлено 14 июня в 05:49
Футбол

Коутиньо может перейти в «Манчестер Сити»

Полузащитник испанской "Барселоны" и сборной Бразилии по футболу Фелиппе Коутиньо заинтересовал действующего чемпиона Англии – "Манчестер Сити".
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти

Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Наука

Ученые продлили жизнь старым мышам при помощи белков «молодой крови»

Обновлено 13 июня в 12:45
Здоровье

Миндаль с йогуртом на завтрак помогут в лечении диабета 2 типа

Диабет 2 типа является «сахарной чумой» ХХІ века. По словам медиков, это заболевание требует постоянного контроля уровня глюкозы в крови.
Обновлено вчера в 11:49
Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму из-за травли

Обновлено вчера в 11:28
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено 14 июня в 04:08
Религия

Что нельзя делать на Троицу

По народным наблюдениям, на Троицу запрещается купаться в природных водоемах.
Обновлено в 02:51
Происшествия

На видео попало крушение самолета «Як-52» во время авиашоу в Польше

Тело покойного мужчины и обломки самолета спасателям удалось извлечь из воды, а проведение авиашоу после ЧП решили приостановить.
Обновлено вчера в 09:23
Общество

В Индии 29 человек погибли в результате сильной жары

По меньшей мере 29 человек погибли в индийском штате Бихар из-за сильной жары. Об этом сообщает The Times of India.
Обновлено в 01:58
Культура

Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»

Обновлено в 04:12
Общество

Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня

Обновлено в 05:37
Спорт

Российский биатлонист погиб в Крыму

17-летний российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб в республике Крым. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд Liza Alert.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия

Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком

В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.
Обновлено в 01:27
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