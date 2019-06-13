В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокацииRT на русском 02:13

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Происшествия Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек.

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