Армия и оружие

В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокацииRT на русском 02:13

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.
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Командование ДНР заявило о намерении Киева сорвать перемирие

ИА Новороссия13 июня в 15:08

В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации для срыва перемирия

Известия02:43

В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации

RT на русском02:13

В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации для срыва перемирия

РИА Новости03:01

ДНР обвинила Киев в подготовке масштабной провокации для срыва перемирия

РЕН ТВ02:54

ВСУ готовятся к срыву переговоров по перемирию в Донбассе

Утро.ru13 июня в 14:25

«Готовят информационно-психологическую операцию»: Донецк опасается срыва перемирия из-за провокаций ВСУ

Царьград13 июня в 13:44
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Спорт

В Москве пройдёт турнир по FIFA 19 с бюджетом более 30 млн рублей

Бывший редактор телеканала GameShow Роман Чернявский опубликовал расследование проведения чемпионата Moscow Cyber CUP по FIFA 19 в своём Telegram-канале «Штаны на киберлямках».
Обновлено 13 июня в 04:29
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Под Пензой произошел крупный пожар в цыганском поселке

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Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым

Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Религия

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере

Обновлено в 03:20
Происшествия

Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем

В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек.
Обновлено в 03:50
Политика

Германия поставит оружия на €1 млрд воюющим в Йемене

Власти Германии с начала года одобрили поставки оружия на сумму более €1 млрд альянсу воюющих в Йемене под руководством Саудовской Аравии, пишет Deutsche Welle.
Обновлено в 02:37
Происшествия

В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска

Спортсмен из Мурманска погиб в крымских горах, ведется расследование, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 03:59
Политика

В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими

12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заявил, что хотел бы дружественных отношений с Россией как с соседом, который во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.
Обновлено в 00:37
Футбол

Недвед ведёт переговоры по возможным трансферам Погба и де Лигта

По сведениям итальянских СМИ, вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед уехал в Монте-Карло для проведения переговоров с известным агентом Мино Райолой по возможным трансферам французского хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и голландского защитника «Аякса» Матейса де Лигта.
Обновлено в 00:20
Экономика

Страны G20 договорились о сокращении объемов пластикового мусора

Обновлено в 03:12
Политика

Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежался по работающему фонтану в ходе визита в Мариуполь.
Обновлено в 03:38
Происшествия

В центре Киева произошел мощный взрыв

Обновлено вчера в 18:44
Технологии

Приложения для сна сделали бессонницу тяжелее

Учёные рассказали журналистам, что так называемые трекеры сна, то есть приложения, помогающие отрегулировать режим сна, только ухудшают состояние человека.
Обновлено в 04:12
Общество

В Роспотребнадзоре посоветовали, как выбрать вкусную клубнику

Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбрать вкусную клубнику.
Обновлено в 04:24
Политика

Гройсмана возмутила выдача российских паспортов жителям Донбасса

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в соцсетях на украинском и английском языке выразил своё возмущение тем фактом, что Россия начала выдавать паспорта жителям Донбасса.
Обновлено 14 июня в 06:49
Авто

Озвучен список лучших внедорожных минивэнов в России

Специалистами интернет ресурса "Автоновости дня" составлен список полноприводных минивенов, которые пользуются популярностью среди российских любителей машин повышенной проходимости.
Обновлено в 01:33
Футбол

Сборная Аргентины с Месси стартовала с поражения в Кубке Америки

Обновлено в 02:40
Религия

Православные христиане отмечают День Святой Троицы

Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Экономика

Уральская компания начнет поставку торфа в Китай

Обновлено вчера в 06:51
Общество

Петербургский школьник заплатит за выпускной банкет 1773 рубля

По результатам подсчетов, школьнику из Санкт-Петербурга выпускной банкет обойдется в 1773 рубля, а московскому — в 2440 рублей.
Обновлено в 01:37
Происшествия

В Подмосковье квадроцикл врезался в дерево: есть погибшие

В Подмосковье произошло ДТП с квадроциклом, в результате которого погибли два человека. Еще один человек получил в аварии различные травмы.
Обновлено вчера в 22:10
Музыка

Maruv прервала интервью из-за вопроса о принадлежности Крыма

Ранее Maruv победила национальном отборе Евровидения-2019, но отказалась представлять Украину из-за неприемлемых условий контракта.
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Бриедис и Дортикос встретятся в финале WBSS в первом тяжёлом весе

Обновлено вчера в 18:00
Общество

Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида

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Александр Ревва превратился в злодея из фильма «Аладдин»

Обновлено в 03:13
Здоровье

Ученые выяснили всю правду об активированном угле

Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
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Общество

Названы первые города России, где заработает 5G

Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 09:40
Политика

Экс-канцлера Германии Шрёдера пригласили в Крым

Экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера пригласили посетить Крым. Такое предложение ему сделала немецкая община полуострова.
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Кино

На «Кинотавр» приехал Роман Абрамович

На 30-й фестиваль "Кинотавр", проходящий в настоящее время в Сочи, прилетел Роман Абрамович.
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