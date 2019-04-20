Армия и оружие

В ДНР сообщили о перестрелке между бойцами ВСУ и националистамиИзвестия 22:26

Украинские силовики и националисты из батальона «Айдар» устроили перестрелку в Донецкой области. Об этом 20 февраля сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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