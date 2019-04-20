Армия и оружие

В ДНР сообщили о перестрелке между бойцами ВСУ и националистамиИзвестия вчера в 22:26

Украинские силовики и националисты из батальона «Айдар» устроили перестрелку в Донецкой области. Об этом 20 февраля сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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В ДНР сообщили о перестрелке между ВСУ и националистами

Московский Комсомолецвчера в 21:54

ДНР: радикалы из «Айдара» устроили бойню с ВСУ

ТК Звездавчера в 22:50

В ДНР сообщили о перестрелке между бойцами ВСУ и националистами

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В ДНР заявили о перестрелке между украинскими силовиками и националистами

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Боевики «Айдара» устроили перестрелку с ВСУшниками, есть погибшие

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Под Горловкой во время перестрелки с нацистами «Айдара»* ликвидирован боевик ВСУ

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Зидан – о трансферах: «Изменения будут, но имена называть не могу»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о летней трансферной кампании мадридского клуба.
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Армия и оружие

Аэропорт в Триполи закрыт из-за сообщений о возможном авиаударе

Международный аэропорт Митига в Триполи был закрыт после сообщений о возможном авиаударе со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.
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Украина. Геращенко показала Порошенко, как повиниться перед народом

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