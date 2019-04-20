В ДНР сообщили о перестрелке между бойцами ВСУ и националистамиИзвестия вчера в 22:26

Украинские силовики и националисты из батальона «Айдар» устроили перестрелку в Донецкой области. Об этом 20 февраля сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

В ДНР сообщили о перестрелке между бойцами ВСУ и националистами

Армия и оружие Корабли Тихоокеанского флота завершили визит во Вьетнам Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России, завершив программу неофициального визита, покинул вьетнамский порт "Камрань", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Общество Гороскоп: дев может подвести здоровье, близнецы устраивают шопинг ИА EAOMedia предлагает своим читателям начать рабочий день с полезной утренней подборки — гороскопа, погоды и свежих публикаций из Instagram.

Гаджеты Стартовало производство флагманского смартфона OnePlus 7 В OnePlus не хотят повторить историю Xiaomi Mi 9, и для этого заказали миллион смартфонов OnePlus 7. Этого должно быть достаточно, чтобы удовлетворить спрос на флагманский аппарат.

Общество Падение метеорита в Нижегородской области попало на видео В Сети появилось видео падения светящегося объекта в небе в Нижегородской области.

Энергетика ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

Общество Синоптики обещают в Москве летнее тепло на следующей неделе В начале следующей неделе в Москву придет по-настоящему летнее тепло, сообщил 21 апреля специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Армия и оружие Аэропорт в Триполи закрыт из-за сообщений о возможном авиаударе Международный аэропорт Митига в Триполи был закрыт после сообщений о возможном авиаударе со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.

Хоккей Овечкин обогнал Кейна по очкам за карьеру в Кубке Стэнли Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обошел нападающего "Чикаго Блэкхоукс" Патрика Кейна по количеству очков за карьеру в розыгрыше Кубка Стэнли, передает "Советский спорт".

Музыка Дочь Алсу раскритиковали за исполнение песни Юлии Началовой Девочка исполнила песню Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта. Однако выступление разозлило зрителей.

Футбол Александр Бубнов: «Об интриге в чемпионской гонке говорить теперь не приходится» «Краснодар» в принципе тяготеет к атакующему футболу, а «Зенит» в прошлом туре неплохо порезвился, пусть и со стоящим на вылет «Анжи» (5:0). По составу петербуржцы выглядят сильнее «быков», а к этому матчу Семак уже успел выработать оптимальную модель игры и сочетание игроков под нее.

Шоу-бизнес Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.

Политика The Times: однопартийцы призовут Терезу Мэй уйти в отставку В первый раз вопрос о доверии своему лидеру обсуждали однопартийцы — депутаты от Консервативной партии, во второй раз голосовала вся Палата общин.

Футбол Как «Ювентус» с Роналду выиграл чемпионство и отпраздновал победу «Ювентус» в восьмой раз подряд выиграл золото Серии А. Чтобы оформить чемпионство, команде Массимилиано Аллегри, достаточно было не проиграть дома «Фиорентине».

Наука Ученые выяснили, что котинин может играть важную роль в никотиновой зависимости Вещество, которое ученые используют для скрининга людей на предмет употребления никотина, также может играть роль в том, что курильщики становятся зависимыми от табака.

Авто Zotye готовит к продажам «убийцу» кроссовера Mazda CX-4 Новый купе-кроссовер Traum Meet 5 от Zotye, призванный стать «убийцей» Mazda CX-4 на китайском рынке, поступит в продажу этим летом.

Авто Автоэксперт подсказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне Известный автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью с журналистами портала «iReactor» поделился советами, как приобрести новый автомобиль, заплатив при этом цену ниже рыночной.

Армия и оружие 23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ Погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант самопровозглашенной Донецкой народной республики Лилия Эгалегердиева во время попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) тайно проникнуть на территорию ДНР в районе поселка Октябрь.