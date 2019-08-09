Армия и оружие
В ДНР сообщили о миномётном обстреле со стороны украинских силовиковRT на русском 15:09
Представитель управления Народной милиции самопровозглашённой ДНР заявил, что украинские силовики из миномётов обстреляли населённый пункт Коминтерново на юге республики.
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Вопреки договоренностям, в которых регулярно принимают участие уполномоченные представители Киева, по Коминтерново были выпущены снаряды калибром 120 мм, применены автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, также велся огонь из БМП по центру населенного пункта.
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