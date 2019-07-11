Армия и оружие
В ДНР сообщили о критическом ухудшении ситуации в ДонбассеLenta.ru вчера в 13:04
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал критической ситуацию с обстрелами на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщается на сайте главы республики.
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Политика
Конгрессмены США одобрили поправку о санкциях против госдолга России
Инициатива ввести запрет для американских инвесторов на покупку суверенного долга России содержалась и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы, который представлял комитет по финансовым услугам палаты представителей.
Обновлено в 01:24
Общество
Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова
Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.
Обновлено вчера в 07:39
Политика
В правительстве РФ предложили отказаться от уничтожения «санкционки»
Гордеев, комментируя инициативу Роспотребнадзора о введении законодательного запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов, заявил, что считает уничтожение продуктов питания неправильным.
Обновлено вчера в 23:06
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Православные христиане в пятницу, 11 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Следователи задержали замглавы ПФР Алексея Иванова за взятку
Зампредседателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов задержан по делу о взятке, подтвердил глава ПФР Антон Дроздов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 05:16
Общество
В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения
Власти Иркутской области объявили 12 июля днем траура по жертвам паводка.
Обновлено вчера в 05:06
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Культура
Группа Metallica выпустит детскую книжку
Рок-группа Metallica выпускает свою биографию в формате детской книжки, сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 12:16
Экономика
Названы российские вузы с самыми высокими зарплатами выпускников
Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг российских высших учебных заведений, выпускники которых могут рассчитывать на зарплату в 100 тыс. рублей и более в месяц, сообщает 12 июля РИА Новости.
Обновлено в 00:41
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Происшествия
В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения
В Лондоне скончалась 17-летняя скрипачка русского происхождения, передаёт The Telegraph со ссылкой на отца девушки Игоря Цуканова.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
В отдаленных населенных пунктах Тулунского района проводят дезинфекцию
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) совместно с бригадами Роспотребнадзора приступили к дезинфекции отдаленных населенных пунктов Тулунского района Иркутской области, пострадавших от паводка, сообщил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ полковник Андрей Марченко.
Обновлено в 01:12
Футбол
«Реал» готов заплатить за Погба до 145 миллионов евро, «МЮ» хочет 170
Мадридский «Реал» по-прежнему претендует на покупку полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба.
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Авто
В Узбекистане наладили ручную сборку Lamborghini
Два автомеханика-любителя из Самарканда планируют запустить серийное производство клонов Lamborghini Aventador.
Обновлено вчера в 09:08
Общество
Названы сроки исчезновения самых массовых профессий в России
Уже через 10 лет цифровые сервисы могут заменить такие массовые профессии, как водители или продавцы, заявил ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов на образовательном интенсиве «Остров 10-22» в Сколковском институте науки и технологий.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
В центре Волгограда нашли мертвой федерального судью
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Немецкий журналист требует снести памятник Победы на Прохоровском поле
Свен Феликс Келлерхофф, журналист и ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты DieWelt, заявил, что памятник Победы на Прохоровском поле должен быть немедленно снесен.
Обновлено 09 июля в 21:16
Армия и оружие
Израильский ПТРК Spike провалил прошлогодние испытания в Индии
Официальная версия, озвученная Нью-Дели, утверждала, что причиной отмены сделки, предусматривавшей покупку израильских ПТРК Spike, стало стремление отдать предпочтение собственной оружейной системе, разработанной Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO).
Обновлено в 01:00
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено вчера в 12:57
Финансы
Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%
Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.
Обновлено вчера в 09:43
Финансы
Россия засекретила кредит на миллиард долларов
За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
Huawei готова подписать с правительствами соглашения об отказе от бэкдоров
Телекоммуникационная корпорация Huawei готова подписать с правительствами всех стран соглашения об отказе от использования бэкдоров (от английского back door - "черный ход", т.е. намеренно встраиваемые разработчиками уязвимости для получения несанкционированного доступа к оборудованию или информации).
Обновлено в 00:54
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» приземлился на астероид Рюгу
Обновлено вчера в 02:01
Недвижимость
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье
Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
Пожар в торговом центре на МКАД потушен
Пожар на площади 100 кв. м в торговом комплексе "Варшавка-33", который находится на 33-м км Московской кольцевой автодороги, потушен.
Обновлено вчера в 22:48
Общество
В воскресенье юг Сахалина накроет циклоном
Юг Сахалина окажется во власти циклона, с центром над Японским морем.
Обновлено в 00:34
Гаджеты
В Сети появились изображения новых Acura MDX и TLX
Один из технически подкованных участников форума AcuraZine с именем rdx.god опубликовал несколько очень интересных изображений, которые, по всей видимости, демонстрируют предстоящий редизайн кроссовера MDX и следующий седан Acura TLX 2021 модельного года.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Ангела Меркель сидя слушала гимн на встрече с премьером Дании
Обновлено вчера в 08:39
Авто
Счетная палата раскритиковала налог на роскошь в России
Счетная палата России, обнаружив несколько марок дорогих автомобилей, которые не вошли в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, предложила усовершенствовать действующий механизм взимания налога на роскошь.
Обновлено вчера в 02:34