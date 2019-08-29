Армия и оружие
РИА НовостиВ ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами
В ночь на четверг произошло столкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, рассказали в Народной милиции ДНР. Представитель ведомства уточнил, что бой был "неравный".
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 07:02, Вашингтон
Политика
Медведчук рассказал о переговорах по обмену между Украиной и РФ
Вопрос об обмене граждан России и Украины обсуждается на самом высоком уровне, но окончательный вариант не готов.
REGNUM 05:37
Происшествия
В ДТП на Ставрополье пострадали 15 человек
В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Ставропольском крае пострадали 15 человек, включая пятерых детей.
Известия 05:52
Футбол
Касильяс спросил болельщиков «Реала» о трансферах
Экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс опубликовал в Twitter опрос на тему трансферов мадридского клуба.
Матч ТВ 03:04
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:12
Армия и оружие
Появилось видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль
Министерство обороны России опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль в рамках спецучений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
Известия 00:07
Происшествия
Пострадавшая в Турции российская девочка умерла в больнице
ТАСС вчера в 10:34
Здоровье
Диетолог назвала три продукта, которые стоит включить в осенний рацион
Диетолог Елена Соломатина рассказала о трёх наиболее полезных продуктах, которые стоит включить в осенний рацион.
Актуальные Новости вчера в 12:04
Происшествия
Автогонщица Джесси Комбс из США погибла при попытке установить рекорд
Джесси Комбс, известная в США как «самая быстрая женщина на четырех колесах», разбилась при попытке установить новый мировой рекорд по скорости.
Политическая Экспертиза вчера в 19:38
Гаджеты
Redmi представил новые смартфоны Redmi Note 8 Pro и Note 8
Вторая модель Redmi Note 8 Pro уже создана на базе процессора MediaTek G90T и компания позиционирует смартфон как игровой, а для этого в аппарат установили жидкостное охлаждение.
Astera 04:53
Политика
Болтон: возвращение России в G8 не является самоцелью для Путина
Возвращение России в G8 не является самоцелью для Владимира Путина, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Pravda.Ru 05:46
Кино
Умер 54-летний актер Александр Числов
Passion.ru 06:10
Шоу-бизнес
Лолита Милявская: Я развожусь в четвертый раз и плачу
55-летняя Лолита Милявская призналась, что все-таки разводится с 44-летним теннисистом Дмитрием Ивановым.
Ruposters.ru 05:42
Политика
Киев освободил Вышинского из-под стражи
Апелляционный суд в Киеве смягчил меру пресечения и освободил из-под стражи главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
ТВ Центр вчера в 05:07
Политика
Зеленский предложил оставить Авакова на посту главы МВД Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил оставить министром внутренних дел члена предыдущего состава правительства Арсена Авакова, заявила депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Роксолана Пидласа, сообщило 29 августа издание Strana.ua.
REGNUM 06:40
Футбол
«Зенит» назвал себя самым желанным клубом на жеребьевке Лиги чемпионов
«Клуб, который все хотят получить при жеребьёвке Лиги чемпионов», — говорится в описании.
МР7.ру 06:50
Здоровье
Из единственной больницы челябинского города увольняются хирурги
На балансе ФМБА находятся лечебные учреждения всех ЗАТО России. Больница обслуживает более 35 тыс. жителей Трехгорного.
URA.Ru 04:41
Экономика
Росстат назвал объем теневой экономики России
Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52
Происшествия
На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей
Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:44
Происшествия
Два человека погибли при столкновении поездов в Кузбассе
В результате удара серьёзно пострадала кабина движущегося состава, зажатыми оказались три человека: двое от полученных травм погибли на месте, одного госпитализировали, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Газета Кемерова 05:55
Политика
Работавший в России бизнес-партнер Трампа сливал информацию ЦРУ
Бывший деловой партнер президента США Дональда Трампа Феликс Сэтер во время работы в России сотрудничал с американскими спецслужбами и собирал для них информацию о российских системах противоракетной обороны.
Lenta.ru 05:59
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Политика
Правительство Украины сложило полномочия перед новой Радой
RT на русском 06:51
Политика
Ученый объяснил, почему Гитлер не создал свою атомную бомбу
Германия во времена Гитлера не создала свое ядерное оружие, потому что руководство страны не считало эту задачу приоритетной, а атомщики не просили достаточного для этого финансирования.
Телеканал 360° 01:30
Общество
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с участием Киркорова
Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.
РИА Новости 06:18